A 59 años de la hazaña de Central Córdoba ante Boca en La Bombonera: el triunfo que hizo historia

El 15 de octubre de 1967, el Ferroviario venció 2-1 al Xeneize en Buenos Aires por el Torneo Nacional.

Hoy 11:17

Este jueves se cumplen 59 años de una de las victorias más importantes en la historia de Central Córdoba de Santiago del Estero. El 15 de octubre de 1967, el Ferroviario derrotó 2-1 a Boca Juniors en La Bombonera, en un encuentro correspondiente al Torneo Nacional, y protagonizó una hazaña que quedó grabada para siempre en la memoria del fútbol santiagueño.

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Aquel triunfo en territorio porteño representó mucho más que dos puntos para el conjunto santiagueño. Fue una demostración de carácter ante uno de los clubes más importantes del país y la primera victoria de un equipo indirectamente afiliado a la AFA en Capital Federal.

Los goles que hicieron historia en La Bombonera

El equipo santiagueño sorprendió a Boca Juniors desde el comienzo del encuentro y logró abrir el marcador a los 19 minutos del primer tiempo, gracias a una definición de Marcelo "Poro" Aranda, quien puso en ventaja al Ferroviario.

En el complemento, Manuel Rojas amplió la diferencia a los 30 minutos, estableciendo el 2-0 para Central Córdoba y dejando al conjunto local ante un escenario inesperado.

Sin embargo, Boca reaccionó sobre el final y consiguió descontar a través de Antonio Rattín, cuando faltaban apenas cuatro minutos para la finalización del partido.

Pese a la presión del Xeneize en los instantes decisivos, Central Córdoba resistió y consiguió sellar el histórico 2-1, desatando una alegría inolvidable para los hinchas ferroviarios.

Los protagonistas de una victoria inolvidable

Aquella tarde del 15 de octubre de 1967, Central Córdoba presentó una formación que quedó marcada en la historia de la institución.

El equipo santiagueño alineó a Carott; Mackeprang y Ruiz; Rossi, Chazarreta y Saganías; Aranda, Taboada, Rojas, Pereyra y Ayunta.

Por su parte, Boca Juniors salió al campo con Roma; Magdalena y Marzolini; Simeone, Rattín y Silveira; Pianetti, Madurga, Novello, Zarich y González.

Los nombres de aquellos futbolistas permanecen ligados a una de las jornadas más recordadas del club, que logró imponerse en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino.

La victoria frente a Boca significó un momento trascendental para Central Córdoba y el fútbol de Santiago del Estero, ya que permitió al Ferroviario alcanzar una dimensión histórica en el escenario nacional.

Aquella actuación en La Bombonera consolidó una identidad vinculada con el esfuerzo, la personalidad y la capacidad de competir frente a los equipos más poderosos del país.

A 59 años de aquella jornada inolvidable, el triunfo continúa siendo uno de los mayores motivos de orgullo para los simpatizantes del Ferroviario, que mantienen vivo el recuerdo de los jugadores que protagonizaron la hazaña.

El 15 de octubre de 1967 quedó para siempre en la historia de Central Córdoba, como el día en que un equipo santiagueño conquistó La Bombonera y fortaleció una identidad que sigue vigente.