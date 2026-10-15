Se terminó el misterio: la Justicia de Brasil definió dónde jugarán Vasco da Gama y Boca la revancha de la Sudamericana

Después de varios días de incertidumbre y una fuerte disputa judicial, el Tribunal Superior de Justicia brasileño tomó una decisión definitiva sobre el escenario del partido del próximo martes.

Hoy 14:58

La incertidumbre llegó a su fin. La Justicia de Brasil confirmó que el estadio Maracaná será la sede del partido entre Vasco da Gama y Boca Juniors, correspondiente a la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. La decisión se conoció luego de que el Tribunal Superior de Justicia rechazara el último recurso presentado por Flamengo y Fluminense, clubes que administran el histórico escenario de Río de Janeiro.

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De esta manera, el Xeneize ya conoce dónde deberá buscar la remontada tras caer por 1-0 en La Bombonera durante el encuentro de ida. El compromiso se disputará el martes 20 de octubre, en un estadio que fue protagonista de una extensa disputa judicial durante los últimos días.

El fallo llegó en un momento decisivo, ya que la Conmebol analizaba la posibilidad de trasladar el encuentro a Asunción, Paraguay, ante la falta de una confirmación definitiva sobre la disponibilidad del escenario brasileño.

La Justicia rechazó el último intento de Flamengo y Fluminense

La controversia comenzó cuando Vasco da Gama solicitó utilizar el Maracaná para recibir a Boca en uno de los encuentros más importantes de su temporada.

Sin embargo, el consorcio administrador del estadio, integrado por Flamengo y Fluminense, se opuso al pedido con el argumento de que el uso del campo de juego podría afectar el estado del césped.

La Justicia de Río de Janeiro había fallado inicialmente a favor de Vasco, pero los clubes administradores decidieron presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Brasil.

En su planteo, advirtieron que permitir el uso del estadio podría establecer un precedente que habilitara a otros clubes a solicitar el escenario en diferentes circunstancias, incluso cuando existieran riesgos para las condiciones del campo.

Finalmente, el Tribunal Superior desestimó el pedido de suspensión de la resolución anterior, por lo que quedó firme la autorización para que Vasco da Gama reciba a Boca en el Maracaná.

Por qué Vasco da Gama no podía jugar en su estadio

El conflicto por la sede surgió después de que Vasco da Gama eliminara a Independiente Santa Fe en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto brasileño pretendía disputar la semifinal en su estadio, São Januário, pero el escenario no cumple con una de las exigencias establecidas para esta instancia del torneo.

La Conmebol exige una capacidad mínima de 30.000 espectadores, mientras que el estadio de Vasco tiene un aforo de poco más de 20.000 personas.

Ante esta situación, el club solicitó utilizar el Maracaná, aunque se encontró con la negativa de Flamengo y Fluminense.

La disputa judicial se extendió durante varios días y demoró una decisión que, según los plazos previstos, debía haber quedado definida cinco días antes.

Boca estuvo cerca de tener que viajar a Paraguay

La incertidumbre fue tan grande que llegaron a analizarse distintas alternativas para disputar la revancha.

Una de las posibilidades era trasladar el encuentro a Manaos, en otro estado de Brasil. Sin embargo, también tomó fuerza la opción de que el partido se disputara fuera del país.

En ese escenario, Asunción, Paraguay, apareció como una de las principales alternativas que evaluaba la Conmebol ante la falta de una sede confirmada.

No obstante, la resolución definitiva de la Justicia brasileña despejó todas las dudas y permitió mantener el encuentro en Río de Janeiro.

Boca buscará la remontada en el Maracaná para llegar a la final

Con la sede confirmada, Boca Juniors ya puede enfocarse por completo en la revancha frente a Vasco da Gama, donde estará en juego un lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega en desventaja después de perder 1-0 en La Bombonera, por lo que necesitará revertir el resultado en territorio brasileño.

Una victoria por un gol de diferencia le permitirá igualar la serie y llevar la definición a los penales, mientras que un triunfo por dos o más tantos le dará la clasificación directa.

Por su parte, Vasco da Gama buscará aprovechar su localía y la ventaja conseguida en Buenos Aires para asegurar su presencia en el partido decisivo del certamen.

Así, después de varios días de incertidumbre, el Maracaná quedó confirmado como escenario de una semifinal que promete máxima tensión, con Boca obligado a conseguir una victoria para mantener vivo su sueño continental.