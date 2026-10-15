Defensa y Justicia e Instituto se enfrentan en un duelo clave por la cima del Torneo Clausura

El Halcón buscará aprovechar su localía para superar a la Gloria, que lidera la Zona A con dos puntos de ventaja.

Hoy 00:06

Defensa y Justicia recibirá este viernes 16 de octubre a Instituto de Córdoba, desde las 19, en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro tendrá un atractivo especial, ya que estarán frente a frente los dos principales protagonistas de la Zona A, con la posibilidad de que cambie el líder del campeonato.

El Halcón de Florencio Varela llega como único escolta, a solamente dos puntos de Instituto, por lo que una victoria le permitiría superar al conjunto cordobés y quedarse con el primer puesto de la clasificación.

Por su parte, la Gloria intentará defender su liderazgo en condición de visitante y sumar un resultado positivo que le permita continuar en lo más alto de la tabla.

Defensa y Justicia quiere aprovechar su buen momento para llegar a la cima

El equipo dirigido por Julio Vaccari llega con confianza después de conseguir una importante victoria por 2-0 frente a Unión en Santa Fe, en su última presentación por el campeonato.

Los goles del triunfo fueron convertidos por Juan Manuel Gutiérrez y César Pérez, quienes resultaron determinantes para que el conjunto de Florencio Varela sumara tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos.

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para el Halcón. Durante aquel encuentro, Santiago Sosa fue expulsado, por lo que no estará disponible para enfrentar a Instituto.

Pese a esta ausencia, Defensa y Justicia buscará mantener su buen rendimiento colectivo y aprovechar el respaldo de su gente para conseguir una victoria que lo coloque en la cima de la Zona A del Torneo Clausura.

Instituto llega como líder y quiere mantener su ventaja

Del otro lado estará Instituto de Córdoba, que atraviesa un destacado presente y buscará extender su buen momento en uno de los encuentros más exigentes de esta etapa del campeonato.

El equipo dirigido por Diego Flores viene de empatar 2-2 frente a Boca Juniors, en un partido en el que logró sumar ante uno de los protagonistas del fútbol argentino.

Anteriormente, la Gloria había conseguido una contundente victoria por 4-1 frente a Independiente, en el estadio Libertadores de América, resultado que confirmó su buen rendimiento.

Con estos antecedentes, Instituto intentará hacerse fuerte en Florencio Varela y evitar que su principal perseguidor lo supere en la clasificación.

Las posibles formaciones

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Valentín Loza, Damián Fernández, David Martínez, Demián Domínguez; Julián López, César Pérez; Jeremías Lucco, David Barbona, Juan Gutiérrez; Leandro Fernández. DT: Julio Vaccari.

Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo y Diego Sosa; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Defensa y Justicia vs. Instituto: hora, TV y árbitros

Partido: Defensa y Justicia vs. Instituto de Córdoba.

Competencia: Torneo Clausura 2026, Zona A, fecha 13.

Fecha: Viernes 16 de octubre.

Hora: 19.00.

Estadio: Norberto "Tito" Tomaghello, Florencio Varela.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Bryan Ferreyra.

TV: ESPN Premium.

Con la punta de la Zona A en juego, Defensa y Justicia e Instituto protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 13 del Torneo Clausura, con el Halcón obligado a ganar para arrebatarle el liderazgo a la Gloria, que buscará sostener su ventaja en la recta final de la fase regular.