Instituto derrotó a Defensa y Justicia y es el primer clasificado a los playoffs del Torneo Clausura

En el estadio Norberto Tomaghello, la Gloria venció 1-0 al Halcón por la decimotercera fecha del certamen, encuentro correspondiente a la Zona A.

Hoy 21:42

Instituto de Córdoba consiguió una victoria fundamental al derrotar 1-0 a Defensa y Justicia en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con un golazo de Jeremías Lázaro, el equipo cordobés se quedó con tres puntos de enorme valor que le permitieron asegurar su clasificación a los playoffs y consolidarse como único líder de la Zona A.

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La Gloria afrontaba una visita exigente ante su principal perseguidor en la tabla de posiciones, pero consiguió imponerse gracias a su efectividad en un encuentro que estuvo lejos del nivel ofensivo que ambos equipos venían mostrando durante el campeonato.

El triunfo también le permitió al conjunto cordobés ampliar su ventaja sobre Defensa y Justicia y meterse de lleno en la pelea por el primer puesto de la tabla anual, donde quedó a solamente dos unidades de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Un golazo de Jeremías Lázaro definió el partido

El encuentro en Florencio Varela generaba grandes expectativas por tratarse de un enfrentamiento entre dos de los equipos más destacados de la Zona A del Torneo Clausura.

Sin embargo, el desarrollo estuvo marcado por la paridad y las dificultades de ambos conjuntos para generar situaciones claras de gol.

En ese contexto, Instituto logró marcar la diferencia gracias a Jeremías Lázaro, quien apareció con un golazo que terminó siendo decisivo para quedarse con la victoria.

El conjunto dirigido por Diego Flores supo aprovechar su oportunidad y consiguió sostener la ventaja frente a un Defensa y Justicia que no logró encontrar el camino hacia el empate.

Instituto aseguró su clasificación a los playoffs

Con este resultado, Instituto se convirtió en uno de los equipos clasificados a los playoffs del Torneo Clausura 2026, confirmando su gran campaña durante la fase regular.

Además, la victoria frente al Halcón le permitió estirar la diferencia en lo más alto de la Zona A, fortaleciendo sus aspiraciones de terminar esta instancia como líder.

El equipo cordobés consiguió un triunfo especialmente importante por tratarse de un rival directo en la pelea por los primeros puestos y por haberlo logrado en condición de visitante.

La Gloria también se ilusiona con la tabla anual

Más allá de su clasificación a la fase final del Clausura, Instituto sumó tres puntos que lo posicionan entre los protagonistas de la tabla anual del fútbol argentino.

Con la victoria ante Defensa y Justicia, el conjunto de Alta Córdoba quedó a solo dos puntos del líder Independiente Rivadavia, por lo que también mantiene expectativas de alcanzar el primer puesto de la clasificación general.

De esta manera, Instituto cerró una noche ideal en Florencio Varela: derrotó a un rival directo, aseguró su presencia en los playoffs y dio otro paso importante en la pelea por los principales objetivos de la temporada.

Con Jeremías Lázaro como protagonista, la Gloria ratificó su gran presente y se perfila como uno de los equipos a seguir en la definición del Torneo Clausura 2026.