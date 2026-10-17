Copa Argentina: confirmaron dónde se jugará la semifinal entre Boca y Banfield y cuándo será el partido

La organización del certamen oficializó el escenario que albergará el cruce entre el Xeneize y el Taladro, que buscarán un lugar en la gran final. El encuentro se disputará en noviembre y podría encontrar a Boca con varias ausencias por la fecha FIFA.

Hoy 17:13

La Copa Argentina 2026 comienza a definir a sus finalistas y este sábado se confirmó una noticia importante para Boca Juniors y Banfield. La organización del certamen anunció oficialmente la sede y el horario de la segunda semifinal, que enfrentará a ambos equipos en busca de un lugar en el partido decisivo por el título.

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El encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre, desde las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, escenario que recibirá por primera vez un partido de la presente edición del torneo.

El recinto mundialista, que tiene capacidad para 42.500 espectadores, será el encargado de albergar uno de los encuentros más importantes de la competencia, en el que tanto el Xeneize como el Taladro intentarán conseguir el boleto a la final.

El Estadio Malvinas Argentinas representa un escenario favorable para Boca dentro de la historia de la Copa Argentina.

En ese estadio, el conjunto de La Ribera logró avanzar en seis de las siete series que disputó por esta competición, registrando una sola eliminación.

La única caída se produjo en 2017, cuando Rosario Central dejó afuera al Xeneize en los octavos de final.

El antecedente más reciente corresponde a 2024, cuando Boca consiguió superar a Talleres de Córdoba después de una extensa definición por penales.

Ahora, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará mantener esa estadística favorable y conseguir una nueva clasificación a la final del certamen.

Banfield buscará hacer historia en su primera presentación en Mendoza

Del otro lado estará Banfield, que tendrá su primera experiencia en el Estadio Malvinas Argentinas por la Copa Argentina.

El equipo dirigido por Pedro Troglio protagonizó una destacada campaña para alcanzar las semifinales.

En su debut, el Taladro goleó a Real Pilar y posteriormente consiguió eliminar a San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra, en tres definiciones desde el punto penal.

De esta manera, Banfield intentará extender su recorrido en la competencia y alcanzar la final, aunque tendrá enfrente a un Boca que cuenta con antecedentes favorables en el escenario elegido.

Boca podría perder hasta seis jugadores por la fecha FIFA

Una de las principales preocupaciones para el entrenador Rodolfo Arruabarrena es que la semifinal se disputará durante una fecha FIFA, situación que podría complicar la disponibilidad de varios futbolistas.

En principio, hasta seis jugadores de Boca podrían ser convocados por sus respectivas selecciones nacionales, lo que representaría un inconveniente para la conformación del equipo titular.

Los futbolistas que podrían verse afectados son:

Álvaro Montero

Leonel Flores

Miguel Merentiel

Lautaro Blanco

Leandro Lozano

Carlos Palacios

El caso de Álvaro Montero ya tiene un antecedente reciente, debido a que el arquero no pudo estar presente en la clasificación frente a Racing por compromisos internacionales.

De todas maneras, las posibles ausencias dependerán de las convocatorias oficiales que realicen las distintas selecciones para la ventana internacional de noviembre.

Cómo se definirá la final de la Copa Argentina 2026

El ganador del enfrentamiento entre Boca y Banfield se clasificará a la gran final de la Copa Argentina 2026, donde se medirá con el vencedor de la otra semifinal.

Esa llave tendrá como protagonistas a Atlético Tucumán y Platense, que se enfrentarán en el Estadio Padre Martearena de Salta.

La final está prevista para disputarse aproximadamente dos semanas y media después de las semifinales, aunque la organización todavía no confirmó oficialmente el estadio que albergará la definición.

Con la sede y el horario establecidos, Boca y Banfield comenzarán a preparar uno de los partidos más importantes de su temporada, con el objetivo de dar el último paso hacia la lucha por el título.

La cita será el 14 de noviembre, a las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde quedará definido uno de los dos finalistas de la Copa Argentina 2026.