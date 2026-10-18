DMI incorporó inteligencia artificial para el diagnóstico mamario: cómo funciona esta nueva herramienta

En el marco de Octubre Rosa, la Dra. Samanta Boyanovsky explicó cómo se aplica esta tecnología a las mamografías, destacó el equipamiento disponible en DMI y remarcó la importancia de los controles preventivos.

Hoy 11:04

En el marco de Octubre Rosa, el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, DMI (Diagnóstico Médico por Imágenes) destaca la importancia de la prevención y los avances tecnológicos aplicados al diagnóstico de enfermedades mamarias. Entre sus incorporaciones más recientes se encuentra Transpara, un software de inteligencia artificial aplicado al análisis de mamografías, que se integra al equipamiento tecnológico del centro para asistir a los especialistas en la identificación de posibles lesiones mamarias.

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La Dra. Samanta Boyanovsky, especialista en diagnóstico por imágenes y con formación específica en imaginología mamaria, explicó en diálogo con Diario Panorama cómo funciona esta herramienta, que ya se utiliza desde hace varios meses en el centro médico, y cuál es su aporte al trabajo de los profesionales.

Según detalló, la incorporación de esta tecnología fue el resultado de un proceso de capacitación y evaluación de diferentes programas disponibles en el mercado. Tras realizar una formación sobre inteligencia artificial aplicada a la medicina en la Asociación Médica Argentina, el equipo de DMI comenzó a probar distintos softwares hasta seleccionar el que mejor se correspondía con su interpretación radiológica.

Inteligencia artificial aplicada a las mamografías: ¿cómo funciona?

La tecnología incorporada por DMI es Transpara, un software de inteligencia artificial reconocido internacionalmente y respaldado por estudios clínicos para asistir en la detección de hallazgos sospechosos en mamografías. El sistema está desarrollado para analizar imágenes mamográficas, identificando posibles lesiones que requieren una evaluación más detallada por parte del especialista.

A partir del análisis de las imágenes, Transpara genera un reporte que señala posibles hallazgos sospechosos, como nódulos y microcalcificaciones, según los parámetros del sistema. Esta información funciona como un recurso complementario para el médico radiólogo, quien interpreta los resultados, considera los antecedentes de cada paciente y determina los pasos a seguir.

"La interpretación depende de mí", remarcó la Dra. Boyanovsky durante la entrevista, al explicar que la inteligencia artificial no reemplaza la evaluación profesional.

En ese sentido, destacó que la decisión final sobre el diagnóstico y los pasos a seguir siempre corresponde al médico especialista.

La profesional también explicó que el sistema puede señalar imágenes que, tras una evaluación médica, resultan corresponder a hallazgos benignos. Por eso, consideró fundamental comprender el funcionamiento de estas herramientas y conocer sus limitaciones antes de incorporarlas a la práctica clínica.

Actualmente, el software utilizado en DMI permite identificar determinados hallazgos, como nódulos y microcalcificaciones, aunque todavía no contempla otras alteraciones mamográficas, como asimetrías y distorsiones.

"La inteligencia artificial es una herramienta más de trabajo", señaló la especialista, al destacar que su utilidad depende también de la formación y el criterio del profesional que interpreta los estudios.

Mamografía digital directa y especialistas en imágenes mamarias

La incorporación de inteligencia artificial se suma a una infraestructura tecnológica que DMI viene desarrollando desde hace años.

La Dra. Boyanovsky destacó que DMI trabaja desde hace más de una década con tecnología de mamografía digital directa, mediante equipamiento de la marca Hologic, reconocida por sus desarrollos tecnológicos en diagnóstico mamario.

Los mamógrafos digitales directos de Hologic utilizan detectores de rayos X que convierten la radiación directamente en señales eléctricas, permitiendo obtener imágenes digitales de alta resolución para su posterior análisis. Esta tecnología facilita el estudio detallado de las estructuras mamarias y la identificación de posibles alteraciones.

Para interpretar estas imágenes, DMI dispone de monitores médicos específicos para mamografía digital de campo completo (MX), diseñados con elevados niveles de resolución y brillo. A diferencia de las pantallas convencionales, estos dispositivos están destinados a la visualización diagnóstica de imágenes mamográficas, permitiendo a los especialistas examinar detalles pequeños, como microcalcificaciones y otras lesiones sospechosas.

Otra de sus ventajas es la posibilidad de acceder al historial de estudios anteriores de cada paciente, siempre que hayan sido realizados en el centro, ya que permanecen almacenados digitalmente. De esta manera, los especialistas pueden comparar las imágenes actuales con las previas y evaluar posibles cambios.

La profesional también subrayó la importancia de la presencia médica durante la realización de los estudios. Esto permite revisar las imágenes en el momento y, de ser necesario, solicitar nuevas proyecciones antes de que la paciente se retire.

Además, explicó que DMI cuenta con un sistema de doble lectura de los informes mamográficos, mediante el cual interviene más de un profesional en su revisión. A ese procedimiento se suma ahora el aporte del software de inteligencia artificial.

Equipamiento para las distintas etapas del diagnóstico del cáncer de mama

Más allá de las mamografías, DMI dispone de diferentes recursos tecnológicos para abordar el estudio de patologías mamarias.

La Dra. Boyanovsky explicó que el cáncer de mama requiere un abordaje multidisciplinario, en el que intervienen distintas especialidades médicas y métodos de diagnóstico por imágenes.

En ese marco, DMI cuenta con ecografía mamaria, resonancia magnética de mamas mediante un resonador de alto campo y equipamiento para realizar punciones y marcaciones prequirúrgicas, procedimientos que pueden resultar necesarios para avanzar en el diagnóstico y la planificación de tratamientos.

Asimismo, el centro dispone de tomografía multicorte y PET-CT, tecnologías que pueden utilizarse para evaluar la extensión de determinadas enfermedades una vez establecido el diagnóstico, según la indicación médica.

La especialista destacó particularmente la disponibilidad de un equipo de PET-CT en Santiago del Estero y la importancia de contar con distintas alternativas de diagnóstico dentro de un mismo centro.

A su vez, hizo hincapié en la capacitación continua de los profesionales, quienes participan de cursos, jornadas y congresos para mantenerse actualizados frente a los avances de la medicina y las nuevas aplicaciones tecnológicas.

Octubre Rosa: la importancia de realizar controles mamarios

Durante octubre, las campañas de concientización sobre el cáncer de mama buscan reforzar la importancia de los controles médicos y la detección temprana de la enfermedad.

En este contexto, la Dra. Boyanovsky recordó que, de acuerdo con las recomendaciones que citó de sociedades médicas argentinas, se aconseja realizar una mamografía anual a partir de los 40 años para la población general.

También señaló que existen diagnósticos en mujeres de menor edad, por lo que insistió en la necesidad de mantener controles médicos y consultar con especialistas ante cualquier inquietud o cambio detectado.

La profesional explicó que, antes de los 40 años, la ecografía mamaria puede formar parte de la evaluación, de acuerdo con la edad, los antecedentes y la indicación del profesional tratante.

En todos los casos, recomendó consultar con un médico ginecólogo o mastólogo, quien podrá orientar sobre los estudios más adecuados para cada paciente.

Además, recordó que los varones también pueden presentar patologías mamarias y requerir mamografías o ecografías ante la aparición de bultos, inflamación u otras alteraciones.

El mensaje central de Octubre Rosa es que la prevención, los controles periódicos y el diagnóstico oportuno son fundamentales para el cuidado de la salud mamaria.

DMI: tecnología, capacitación y atención especializada en Santiago del Estero

Con más de una década de experiencia trabajando en DMI, la Dra. Boyanovsky valoró el acompañamiento institucional para la incorporación de equipamiento y la formación permanente de los profesionales.

La especialista destacó que estos avances permiten sumar nuevas herramientas a la práctica médica cotidiana, con el objetivo de mejorar los recursos disponibles para la evaluación de cada paciente.

De esta manera, DMI continúa incorporando tecnología aplicada al diagnóstico por imágenes, combinando equipamiento especializado, inteligencia artificial y la experiencia de su equipo médico.

Quienes deseen realizar consultas o gestionar turnos pueden acceder al sitio web oficial www.dmidiagnostico.com o al portal de turnos sistema-dmi.com.ar.

El centro cuenta con atención en Santiago del Estero y La Banda, a través de sus distintas sedes, y dispone de los siguientes números de contacto por WhatsApp: 385 4713553 y 385 4208759.