Estudiar inglés en Londres y conocer París: la propuesta educativa que llega para los jóvenes santiagueños

English Educational Trips presenta un programa para julio y agosto de 2027 destinado a estudiantes de 11 a 18 años, con clases de inglés en el campus de University College London, alojamiento, excursiones y una experiencia cultural en la capital francesa.

Hoy 08:00

Aprender inglés, conocer nuevas culturas y recorrer algunos de los destinos más emblemáticos de Europa es la propuesta que presenta English Educational Trips (E.E.T.) para 2027. Se trata de un viaje educativo internacional destinado a estudiantes de entre 11 y 18 años, que combina tres semanas de formación en Londres, Inglaterra, con una experiencia cultural de tres noches en París, Francia.

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La iniciativa busca que los jóvenes puedan perfeccionar su dominio del inglés a través de una experiencia de inmersión lingüística y cultural, compartiendo actividades con estudiantes de distintas nacionalidades y descubriendo nuevas formas de aprendizaje fuera del aula.

El programa, previsto para julio y agosto de 2027, contempla clases de inglés con profesores locales, alojamiento en el campus de University College London (UCL), excursiones, actividades recreativas y visitas culturales, además de acompañamiento docente durante las 24 horas, a lo largo de todo el viaje.

Tres semanas para aprender inglés en Londres

La experiencia educativa contempla un curso de inglés general de tres semanas, con una carga horaria de 20 lecciones semanales, distribuidas de lunes a viernes.

Las clases estarán a cargo de profesores locales y se desarrollarán en grupos reducidos de hasta 15 estudiantes, provenientes de diferentes países. De esta manera, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con jóvenes de distintas nacionalidades, favoreciendo el intercambio cultural tanto dentro como fuera del aula.

El programa incluye un test de nivelación, materiales de estudio, un reporte final y un certificado de finalización del curso. La propuesta también destaca el respaldo de entidades internacionales vinculadas a la enseñanza del idioma, entre ellas English UK y British Council.

El objetivo es que los estudiantes puedan fortalecer sus conocimientos del inglés mientras lo incorporan a situaciones cotidianas, en contacto permanente con el idioma y con personas de diferentes procedencias.

De esta manera, la experiencia combina la formación académica con el intercambio cultural, ofreciendo a los participantes la posibilidad de vivir Londres desde una perspectiva cercana a la vida local.

Alojamiento en University College London y excursiones por Inglaterra

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que la experiencia no se limita a las clases de inglés. Los estudiantes también podrán participar de actividades recreativas, paseos y excursiones que complementan su formación.

Durante las tres semanas en Londres, los jóvenes se alojarán en el campus de University College London (UCL), una reconocida institución universitaria del Reino Unido. Cada participante contará con habitación individual y baño privado, además de un régimen de pensión completa con bebidas incluidas.

En cuanto a las actividades, están previstas excursiones y paseos de medio día en Londres, junto con salidas de jornada completa los fines de semana.

El itinerario contempla recorridos por algunos de los lugares más representativos de la capital británica, como el Big Ben, el Parlamento, el Palacio de Buckingham, Trafalgar Square, Oxford Street, Covent Garden y St James's Park.

También se incluyen visitas a otros puntos de interés, como la Torre y el Puente de Londres, los estudios de Abbey Road, Greenwich, Canary Wharf y Borough Market, entre otros.

Además, el programa menciona excursiones a ciudades inglesas como Cambridge, Brighton, Oxford, Canterbury y Bath, reconocidas por su patrimonio histórico, cultural y académico.

Para facilitar los desplazamientos previstos dentro de Londres, se incluye una tarjeta Oyster o Travelcard, que permite utilizar el sistema de transporte público durante los días de paseo.

La propuesta contempla, además, la presencia de una profesora acompañante durante las 24 horas, desde el inicio hasta la finalización del viaje, un aspecto especialmente relevante al tratarse de un programa destinado a adolescentes.

París: una experiencia cultural para completar el viaje

Luego de las tres semanas de estudio en Londres, el itinerario incorpora una estadía de tres noches en París, una de las ciudades más reconocidas de Europa por su riqueza histórica, arquitectónica y cultural.

El traslado entre ambas capitales está previsto a bordo del tren Eurostar, que conecta Londres con París a través del túnel bajo el canal de la Mancha.

Durante la estadía en la capital francesa, el programa incluye alojamiento, desayuno y cena, transporte y paseos con contenido histórico-cultural.

Entre los principales atractivos previstos se encuentran la Torre Eiffel, Montmartre, Notre Dame y Saint-Germain-des-Prés, lugares emblemáticos que permitirán a los estudiantes acercarse a la historia y la cultura francesa.

También está contemplado el servicio turístico Hop On Hop Off, que permite recorrer diferentes puntos de interés de la ciudad.

De esta manera, los jóvenes podrán complementar su formación en inglés con una experiencia cultural en Francia, ampliando el recorrido internacional del programa.

¿Qué incluye el viaje educativo a Londres y París?

La propuesta de English Educational Trips contempla los principales servicios necesarios para desarrollar la experiencia académica y cultural.

Entre ellos se encuentran:

Tres semanas de inglés general en Londres , con 20 lecciones semanales.

, con 20 lecciones semanales. Clases con profesores locales, en grupos de hasta 15 estudiantes de distintas nacionalidades.

Test de nivelación, materiales de estudio, reporte final y certificado de finalización.

Alojamiento en el campus de University College London , con habitaciones individuales y baño privado.

, con habitaciones individuales y baño privado. Pensión completa con bebidas incluidas durante la estadía en Londres.

Excursiones y paseos por Londres, además de salidas a otras ciudades inglesas.

Tarjeta Oyster o Travelcard para el transporte público durante los días de paseo.

Pasajes aéreos Buenos Aires–Londres y París–Buenos Aires.

Traslados en Londres entre el aeropuerto y el alojamiento.

Tren Eurostar desde Londres hasta París.

Estadía de tres noches en París, con alojamiento, desayuno, cena, transporte y paseos culturales.

Traslados en París entre la estación de tren, el hotel y el aeropuerto.

Profesora acompañante durante las 24 horas, a lo largo de todo el viaje.

La fecha exacta de partida deberá consultarse con la organización, dentro de la programación prevista para julio y agosto de 2027.

Requisitos para inscribirse y reservar una vacante

Los estudiantes interesados en participar de esta experiencia educativa internacional podrán solicitar información sobre el proceso de inscripción y las condiciones para reservar su vacante a través de English Educational Trips (E.E.T.).

Para completar la inscripción, deberán presentar la ficha correspondiente, una fotocopia del DNI y una fotocopia del pasaporte.

Desde la organización informaron que las inscripciones para la edición 2027 ya se encuentran abiertas y los cupos son limitados.

Las familias interesadas podrán comunicarse con E.E.T. para recibir asesoramiento personalizado y conocer todos los detalles del programa, los requisitos de participación y las condiciones de contratación.

English Educational Trips: una propuesta que combina educación y experiencias internacionales

Detrás de E.E.T. Teens in London se encuentran la profesora Noelia Anabel Rodríguez y la licenciada María de los Ángeles Dieta, fundadoras de este proyecto educativo.

La iniciativa busca ofrecer a los adolescentes una experiencia que vaya más allá del aprendizaje tradicional del idioma, integrando formación académica, intercambio cultural, actividades recreativas y la posibilidad de conocer diferentes destinos europeos.

A través de esta propuesta, English Educational Trips apuesta a que los jóvenes puedan desarrollar nuevas habilidades, ganar autonomía y enriquecer su formación personal mediante una experiencia educativa internacional.

Cómo obtener más información sobre el viaje

Las familias y estudiantes interesados en participar del programa E.E.T. Teens in London 2027, con visita cultural a París, pueden comunicarse con English Educational Trips para conocer más detalles de la propuesta, las condiciones de inscripción y los requisitos para reservar una vacante.

La organización brinda atención en Urquiza 343, ciudad de Santiago del Estero.

También se encuentran disponibles los siguientes canales de contacto:

Teléfono y WhatsApp: +54 9 385 3033598

Correo electrónico: eet@ingenioviajero.com.ar

Instagram: @englisheducationaltrips

Con inscripciones abiertas y vacantes limitadas, la propuesta invita a los jóvenes a vivir una experiencia que combina educación, idiomas, intercambio cultural y viajes, con la posibilidad de estudiar inglés en Londres y descubrir París durante 2027.