Un Boca entonado visita a Independiente en Avellaneda en una nueva edición del clásico

El Xeneize buscará mantenerse en lo más alto de la tabla anual, mientras que el Rojo necesita sumar para afianzarse en puestos de clasificación. Se enfrentarán desde las 17 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Hoy 07:30

Boca e Independiente se enfrentarán este domingo 25 de octubre desde las 17 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en uno de los encuentros más atractivos de la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El partido contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por ESPN Premium.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los dos equipos llegan con realidades diferentes, pero con objetivos importantes en el tramo decisivo del campeonato. Boca intentará conseguir una victoria que le permita sostener su liderazgo en la tabla anual, mientras que Independiente buscará hacerse fuerte como local para consolidarse entre los ocho mejores de su zona.

Boca llega entonado tras clasificarse a la final de la Sudamericana

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un gran momento después de conseguir su clasificación a la final de la Copa Sudamericana. El martes pasado derrotó 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y aseguró su presencia en el partido decisivo frente a Atlético Mineiro, previsto para el 21 de noviembre.

En el ámbito local, el Xeneize también viene de ganar. En su última presentación superó 2-1 a Talleres en La Bombonera y alcanzó los 54 puntos en la tabla anual, donde comparte la línea de Argentinos Juniors, aunque lo supera por diferencia de gol.

Además, Boca ocupa el segundo lugar de la Zona A con 24 unidades, por detrás de Instituto. Una victoria en Avellaneda le permitiría fortalecer sus aspiraciones de cara a los playoffs y a la definición de la tabla acumulada.

En cuanto al equipo, Arruabarrena realizaría algunas modificaciones. Malcom Braida ingresaría por Lautaro Blanco, quien tendrá descanso después de haber acumulado una importante cantidad de minutos durante el semestre.

Por su parte, Leandro Paredes comenzaría entre los suplentes mientras continúa recuperándose de un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho. La principal duda del entrenador pasa por la presencia de Leonel Flores o Alan Velasco en el ataque.

Independiente busca hacerse fuerte en Avellaneda

El equipo dirigido por Jadson Viera llega después de empatar 1-1 frente a Racing en el clásico de Avellaneda, disputado en el Cilindro. Maximiliano Meza, de penal, convirtió el gol que le permitió rescatar un punto ante la Academia.

Con 19 unidades, Independiente se ubica en el octavo puesto de la Zona A, apenas dos puntos por encima de San Lorenzo, por lo que necesita sumar para sostener su lugar entre los equipos que avanzarían a los octavos de final.

En la tabla anual, el Rojo marcha en la duodécima posición con 43 puntos y todavía mantiene aspiraciones de acercarse a los puestos de clasificación a las competencias internacionales.

Para recibir a Boca, Viera analiza algunos cambios respecto del equipo que enfrentó a Racing. Matías Abaldo podría ingresar en lugar de Luciano Cabral, aunque tampoco se descarta una modificación del esquema táctico con una línea de cinco defensores.

Las probables formaciones de Independiente y Boca

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El historial entre Independiente y Boca

El encuentro de este domingo será el número 230 entre ambos clubes. Boca mantiene una leve ventaja en el historial con 80 victorias, frente a las 76 de Independiente, mientras que los 73 enfrentamientos restantes finalizaron empatados.

El antecedente más reciente se registró el 11 de abril de 2026, cuando igualaron 1-1 en La Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura. Matías Abaldo marcó para el Rojo y Milton Giménez, de penal, convirtió para el Xeneize.