Endiablado: Boca metió un triunfazo ante Independiente en Avellaneda y sigue arriba en la Anual

El Xeneize pegó como visitante y se impuso por 1 a 0 en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El equipo del Vasco va por todos los frentes.

Hoy 19:08

Boca consiguió una victoria agónica ante Independiente en Avellaneda y volvió a quedar en lo más alto de la tabla anual. Cuando el partido parecía encaminarse hacia un empate, Jagger Herrera apareció en los minutos finales para convertir el gol del triunfo, luego de un centro de Sebastián Villa, y desató el festejo del conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

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El Xeneize llegó al encuentro con el desgaste de una exigente seguidilla de compromisos, luego de conseguir su clasificación a la final de la Copa Sudamericana tras eliminar a Vasco da Gama en Brasil. Sin embargo, volvió a demostrar su capacidad para conseguir resultados incluso cuando no logra imponer su mejor versión futbolística.

Independiente planteó un partido intenso y consiguió incomodar a Boca durante buena parte del encuentro. El equipo conducido por Guillermo Viera presionó en la salida, cortó los circuitos de juego y evitó que Leandro Paredes y Alan Velasco pudieran generar situaciones claras para Miguel Merentiel.

En el complemento, el Rojo comenzó a ganar terreno y encontró espacios para atacar con Palais, Santiago Montiel y el Chimy Ávila. Con Iván Marcone como referencia en el mediocampo y Meza en la generación de juego, el conjunto de Avellaneda logró acercarse al arco rival, aunque volvió a mostrar dificultades para definir sus oportunidades.

Ante ese escenario, Arruabarrena decidió apostar por los ingresos de Sebastián Villa y Valencia, buscando aprovechar los espacios que comenzaba a dejar Independiente. La modificación terminó siendo determinante en el desenlace.

Cuando el empate parecía inevitable, Villa envió un centro que encontró a Jagger Herrera, quien definió para marcar el tanto decisivo y silenciar a los miles de hinchas locales que habían colmado el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Con este resultado, Boca recuperó el liderazgo de la tabla anual y ratificó su gran momento, mientras continúa en carrera en el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, donde disputará la final.

Por su parte, Independiente profundizó su complicada actualidad y acumuló su sexto partido consecutivo sin victorias como local, con un saldo de dos empates y cuatro derrotas. A pesar de haber mostrado una mejor imagen y generado oportunidades, el Rojo volvió a quedarse con las manos vacías.