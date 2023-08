Argentina, con día y horario confirmados para su debut en las Eliminatorias

La Selección tendrá su debut ante Ecuador en el estadio Monumental en septiembre.

La Selección Argentina seguirá su 2023 con el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. En la primera fecha enfrentará a Ecuador: el partido se disputará el viernes 8 de septiembre, desde las 20 horas, en el Estadio Monumental.

Luego, el segundo paso será dado contra Bolivia, el 12 de septiembre, desde las 16, en La Paz. Y ya más adelante, vendrán los duelos contra Paraguay y Perú. De esta manera, iniciará oficialmente el intento del seleccionado de defender su titulo como campeón del mundo.

Además, jugadores como Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte podrán sumar sus primeros minutos oficiales en Eliminatorias con la Albiceleste. Y no está de más decir que el hincha argentino volverá a poder demostrarle su amor a los jugadores y particularmente a Leo: se espera que la cancha de River luzca repleta.

Calendario de la Selección Argentina en 2023:

• Argentina 2-0 Australia | Fecha FIFA | 15 de junio

• Indonesia 0-2 Argentina | Fecha FIFA | 19 de junio

• Argentina vs. Ecuador | Fecha 1 de las Eliminatorias | 8 de septiembre, a las 20 | Estadio Monumental

• Bolivia vs. Argentina | Fecha 2 de las Eliminatorias | 12 de Septiembre, a las 16 | Estadio a confirmar

• Argentina vs. Paraguay | Fecha 3 de las Eliminatorias | Octubre, con día y hora a confirmar

• Perú vs. Argentina | Fecha 4 de las Eliminatorias | Octubre, con día y hora a confirmar

• Argentina vs. Uruguay | Fecha 5 de las Eliminatorias | Noviembre, con día y hora a confirmar

• Brasil vs. Argentina | Fecha 6 de las Eliminatorias | Noviembre, con día y hora a confirmar