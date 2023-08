Nelson Sosa será el árbitro de la presentación de Mitre ante Atlanta

El Aurinegro recibirá este domingo al Bohemio en una nueva fecha de la Primera Nacional.

La AFA anunció las designaciones arbitrales para los encuentros correspondientes a la 28ª fecha de la zona A y la 25ª de la B, en donde Mitre recibirá a Atlanta y Güemes quedará libre.

Mitre recibirá a a Atlanta el próximo domingo a las 16 en el estadio Drs. José y Antonio Castiglione con el arbitraje de Nelson Sosa, quien tendrá como asistentes a Ernesto Callegari y Sebastián Osudar y como cuarto árbitro a Lucas Ozuna.

28ª fecha de la zona A:

Viernes 4

15.30 - Agropecuario vs. Temperley - Árbitro: Emanuel Ejarque

Sábado 5

15.00 - Almagro vs. San Telmo - Árbitro: Felipe Viola

20.10 - Alvarado vs. Defensores de Belgrano - Árbitro: Nahuel Viñas

Domingo 6

15.05 - Brown de Puerto Madryn vs. San Martín de Tucumán - Árbitro: César Ceballo

15.05 - Defensores Unidos vs. Nueva Chicago - Árbitro: Pablo Giménez

16.30 - San Martín de San Juan vs. All Boys - Árbitro: Ramiro López

19.10 - Patronato vs. Deportivo Morón - Árbitro: Sebastián Zunino

Lunes 7

15.30 - Flandria vs. Estudiantes de Río Cuarto - Árbitro: Rodrigo Rivero

21.10 - Gimnasia de Mendoza vs. Almirante Brown - Árbitro: Pablo Dóvalo

Libre: Güemes

25ª fecha de la zona B:

Sábado 5

12.10 - Deportivo Madryn vs. Quilmes - Árbitro: Julio Barraza

15.30 - Villa Dálmine vs. Gimnasia de Jujuy - Árbitro: Yamil Possi

18.10 - Chacarita Juniors vs. Tristán Suárez - Árbitro: Nazareno Arasa

Domingo 6

15.30 - Deportivo Maipú vs. Ferro - Árbitro: Sebastián Martínez

16.00 - Atlético de Rafaela vs. Brown de Adrogué - Árbitro: Gastón Monsón Brizuela

16.00 - Mitre vs. Atlanta - Árbitro: Nelson Sosa

17.10 - Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra - Árbitro: Ariel Penel

Lunes 7

18.00 - Aldosivi vs. Estudiantes de Caseros - Árbitro: Diego Ceballos

21.00 - Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba - Árbitro: Lucas Novelli