Así se disputará la fecha de la Primera Nacional este fin de semana: ¿cuándo juegan Mitre y Güemes?

La AFA anunció la programación de los encuentros correspondientes a las fechas 31 de la zona A y 27 de la B.

Anunciaron la programación de encuentros del fin de semana para el torneo de la Primera Nacional, en donde Santiago del Estero tiene como representantes a Mitre y Güemes.

Güemes visitará a Defensores de Belgrano el sábado a las 15.30 por la 31ª fecha de la zona A, en tanto que Mitre recibirá a Deportivo Riestra el domingo a las 16 por la 27ª fecha de la zona B.

31ª fecha de la zona A:

Viernes 25

20.00 - Temperley vs. San Martín de San Juan

Sábado 26

15.00 - San Telmo vs. Defensores Unidos de Zárate

15.30 - Defensores de Belgrano vs. Güemes

16.00 - Nueva Chicago vs. Alvarado

19.00 - Estudiantes de Río Cuarto vs. Patronato

21.00 - San Martín de Tucumán vs. Flandria

Domingo 27

13.10 - Almirante Brown vs. Deportivo Morón

15.00 - Almagro vs. Brown de Puerto Madryn

Lunes 28

21.10 - All Boys vs. Gimnasia de Mendoza

Libre: Agropecuario.

27ª fecha de la zona B:

Viernes 25

18.00 - Aldosivi vs. Atlético de Rafaela

Sábado 26

11.00 - Deportivo Madryn vs. Estudiantes de Caseros

14.00 - Tristán Suárez vs. Atlanta

15.30 - Villa Dálmine vs. Brown de Adrogué

16.10 - Chacarita Juniors vs. Racing de Córdoba

18.10 - Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de Jujuy

Domingo 27

15.30 - Deportivo Maipú vs. Quilmes

16.00 - Mitre vs. Deportivo Riestra

16.30 - Chaco For Ever vs. Ferro