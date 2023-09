El oficialismo obtuvo dictamen y este martes Diputados debatirá la reforma del impuesto a las Ganancias

Con el apoyo de los bloques provinciales, el Frente de Todos obtuvo la mayoría en la comisión y este martes buscará la media sanción. Críticas de JxC por el carácter electoral de la medida.

La Comisión de Presupuesto debatió esta tarde el dictamen sobre el proyecto de modificación del Impuesto a las Ganancias enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de llevarla mañana al recinto en el marco de una sesión especial de la Cámara baja. Con 25 firmas a favor, el Frente de Todos obtuvo dictamen de mayoría y Juntos por el Cambio firmó su propio dictamen de rechazo.

El presidente de la comisión, Carlos Heller, abrió el debate señalando que la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias “ha estado en las promesas de campañas presidenciales, a partir de la idea de que el trabajo no es ganancia”, en relación al compromiso que había asumido el ex presidente Mauricio Macri.



En el medio del debate, el diputado de Juntos por el Cambio del bloque de Evolución radical, Alejandro Cacace, hizo saber que su bloque no acompañará el dictamen del oficialismo y realizó críticas al proyecto al señalar que un impuesto que era de carácter progresista “con estas modificaciones se vuelve regresivo porque hay un punto en el que el que más gana empieza a pagar menos”.

Además, Cacace hizo referencia al informe del costo de la medida que hizo la Oficina de Presupuesto del Congreso que señala que “el impacto fiscal de la eliminación de la cuarta categoría y un nuevo piso de $1.700.000 significará un costo de “0,83% del PBI, que impactará sobre la recaudación y más tarde en los ingresos de las provincias”. Según el diputado, el costo hasta fin de año sería de 375.000 millones de pesos.