Luciano Castro subió una foto con Flor Vigna y espantó los rumores de crisis

El actor hizo un posteo muy especial y dejó en claro que atraviesa un gran momento con su pareja.

Hace algunos meses se instaló la versión de que Luciano Castro y Flor Vigna atravesaban una fuerte crisis de pareja. La noticia fue desmentida por ambos en aquel momento, pero reconocieron que no encontraban mucho tiempo para estar juntos. Sin embargo, eso no afectó el vínculo y hoy se encuentran en un gran momento.

“¡Te amo, chinita! ¡Dale que nos queda por escribir mucho juntos! Sos única. 18/09/2023″, escribió el actor en su cuenta de Instagram. Estas palabras fueron acompañadas por una tierna foto donde se puede ver al galán apoyando su cabeza en el pecho de su novia.

Meses atrás, la bailarina había dicho que se sentía muy feliz al lado de Castro y no descartaba la posibilidad de agrandar la familia. “Hay algo en él que me hace creer que es para toda la vida, viéndolo tan buen padre me gustaría ser mamá, pero no voy a estar lista hasta que pasen unos cinco o seis años”, fueron las palabras de Flor en ciclo radial Agarrate Catalina (Once Diez).

Curiosamente, algunos usuarios de las redes sociales vincularos esas declaraciones de Vigna a la foto que Castro subió este lunes. Sin embargo, no hay ningún indicio real de que se trate de una suerte de anuncio de embarazo.