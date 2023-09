Fátima Florez le respondió a Norberto Marcos sobre su relación con Javier Milei: “Sé lo que siento”

El productor y expareja de la imitadora había dado a entender que su vínculo con el candidato a presidente era parte “de la campaña” y que ya no la reconocía.

“Creo que forma más parte de la campaña de él que algo conmigo”, expresó días atrás Norberto Marcos, exmarido de Fátima Florez, acerca de la relación entre la comediante y Javier Milei, aunque haciendo puntual foco sobre la posible visita de la flamante pareja al primer programa de Mirtha Legrand en su regreso a la televisión. Esto iba a darse el próximo 23 de septiembre, pero finalmente la reprogramación de la emisión le impedirá participar a la imitadora debido a distintos compromisos laborales.

Pero las palabras de Marcos no quedaron en el aire y Florez recogió el guante en una entrevista que se emitió este lunes en Socios del Espectáculo (El Trece). “Yo creo que los que me conocen ya saben que toda mi vida trabajé, ¿por qué voy a dejar de hacer lo que amo si lo hice siempre?”, comenzó diciendo respecto a los rumores que indicaban que la comediante dejará a un costado su carrera profesional en caso de convertirse en la Primera Dama de la Argentina, algo que podría suceder en caso de que Milei gane las elecciones presidenciales

“Me encanta que me vieron que esta semana estuve de gira, la semana que viene también y la otra también lo estaré. Es lo que hice toda mi vida, así que es lógico que siga haciendo lo que hice durante toda mi vida. Siempre es el momento, se trata de vivir el momento y ahora estoy disfrutando de esta gira”, remarcó. Por otra parte, destacó que su pareja también está con la agenda ocupada. “Javier por supuesto está trabajando muchísimo, hoy están en San Luis. Está trabajando mucho, no tiene tiempo, pero por supuesto que va a venir a verme, por supuesto que sí. Y va a estar muy lindo”, dijo ante la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza se apersone en algunas de las próximas funciones del espectáculo Fátima Internacional.

“Bueno, basta, me están haciendo hablar mucho”, protestó entre risas ante la consulta del cronista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich acerca de la polémica foto que publicó sin querer en sus Instagram Stories, en donde se veía un acolchado empapado tendido sobre su cama matrimonial. “Se lo quise mandar a mi mamá y a mi hermana, era muy tarde... Cuando me voy de gira y viajo mucho, ellas son quienes están al cuidado de mis gatitos, Mike y Harry, que son chiquitos, tienen siete meses. Son gatos bengala que suben, juegan, saltan, te tiran la comida al piso, hacen de todo. Y este caso, tiraron las tacitas de te y de agua al acolchado, y se hizo un enchastre tremendo. Entonces, le mandé la foto a mi mamá como mostrándole, como siempre hago, que les mando todas las travesuras que hacen mis gatitos. Y en este caso fue eso”, se rió al dar una explicación de lo ocurrido. “¿Pero qué importa lo que piensen? ¿Sabés qué? Está todo bien”, agregó después respecto de los comentarios que se realizaron en las redes sociales cuando la publicación se volvió viral.

“Yo estoy feliz, te juro, con el amor que recibí hoy. Estoy viviendo un momento muy lindo”, dijo para sintetizar. Sin embargo, el cronista fue por más y preguntó por los dichos de su exmarido. “Está todo bien. No tengo idea de nada. Yo lo que sé es lo que siento y miro a los ojos y estoy feliz de este momento, gracias”, dijo Fátima queriendo cerrar cualquier tipo de polémica.

Norberto Marcos había hablado del romance de Fátima y Milei en A la tarde (América). “Trato de no verlas porque no encuentro a Fátima ahí, no la conozco”, dijo respecto a si estaba al tanto de las imágenes que se viralizaron de su expareja y el político libertario. “No creo que ser primera dama sea el desvelo de Fátima. Ella es artista”, consideró.