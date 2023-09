Cavallo se diferenció de Milei y dijo que una nueva convertibilidad pondría en valor a “la moneda local”

El exministro de Economía sostuvo que en lugar de implementar el sistema que propone el candidato libertario volvería a utilizar la herramienta que utilizó en la década de 1990.

Domingo Cavallo, exministro de Economía de los gobiernos de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa, fue entrevistado por José Del Rio y Pablo Rossi en la pantalla de LN+, y se diferenció del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, con respecto a la implementación de la dolarización y la erradicación del peso. El economista, insistió en que en lugar de llevar adelante el plan del libertario volvería a utilizar la convertibilidad y explicó sus motivos.

“Si tuviera que implementar algo haría una convertibilidad para volver a tener la moneda local”, expuso Cavallo el viernes a la noche en el programa +Nación y detalló que durante la década de los 90 la idea era no erradicar el peso para que en algún momento la Argentina contara con una moneda propia fuerte.

Además, advirtió sobre los riesgos de una dolarización. “No se puede ni dolarizar, ni dejar que funcione un sistema bimonetario, ni eso de inlflation target, hasta no tener un mercado único de cambio. Si se hace mal podría desembocar en una hiper o Rodrigazo. Hay que ver, además, si se soporta el periodo de hiperinflación con reacciones sociales”.

“La cuestión fundamental en la que habría que estar centrando el análisis, y se lo he dicho a Milei a [Carlos] Melconian y a [Luciano] Laspina, es en torno a cómo se va unificar el mercado cambiario de manera no traumática, evitando un descontrol inflacionario total”, sostuvo.

En ese sentido, explicó cómo funcionó la convertibilidad por un periodo de casi de casi diez años, incluso con un Banco Central. “La convertibilidad bloqueó la posibilidad de la emisión sin respaldo a través de la Ley de convertibilidad, o sea que no había posibilidad de emitir dinero para financiar al estado”.

A través de un ejemplo, con el Banco de Inglaterra (la autoridad monetaria de este país), profundizó sobre la importancia de llegara a contar con una moneda local. “El Banco de Inglaterra, que no se lo llama Banco Central, fue el primer banco que tenía un departamento de emisión separado de lo comercial o de otros tipos de funciones”.

“Este funcionó por el patrón oro como una caja de conversión de libras en oro, y viceversa. Luego cuando se abandonó el patrón oro, cuando la libra se había transformado en una moneda fiduciaria con demanda, lo que mismo que pasó con el dólar, a partir de ahí se transformó a lo que se llama Banco Central, en donde podía hacer política monetaria con esa moneda. Pero tiene que inspirar confianza la moneda”.

Por eso, explicó que la idea principal fue darle importancia al dólar durante la convertibilidad, pero sin desmerecer al peso, en vista de lograr transformarla en una moneda fiduciaria con demanda, al igual que la libra y el dólar. Para eso, se usaba el dólar como respaldo, tal y como el Banco de Inglaterra utilizaba el oro. “La convertibilidad fue ‘dolarizar la economía’ porque al dólar se lo autorizó para las transacciones y la intermediación financiera”, dijo y sostuvo: “No eliminamos el peso porque queríamos tener la posibilidad de una moneda fiduciaria. Pero si no la respaldamos con una moneda patrón nadie hubiera demandado pesos y solo se hubieran usado dólares”.

En esa línea, profundizó: “El sentido de tener el respaldo era que si la Argentina se manejaba bien, podría haber flotado el peso y a partir de ahí haber tenido las dos monedas: el peso como la moneda fiduciaria, y el dólar. Pero lo que no hubiéramos hecho era prohibir el uso del dólar”.

Tras ello, criticó tanto las posturas del espacio de Juntos por el Cambio como la de la La Libertad Avanza por querer explicar estos temas tan próximos a las elecciones. “Ahora se están mezclando los tantos, por ejemplo se planeta como una gran diferencia hablar de dolarización o bimonetariedad. Este es un sistema en el que se permite que el dólar cumpla todas la funciones de una moneda como ahorrar, que sirva para financiamiento de inversión y el funcionamiento de la economía. Con lo cual no hay una contradicción entre una cosa y otra”.

Opinión sobre el candidato de Milei para el Banco Central

En otro tramo de la entrevista, Cavallo fue consultado sobre la idea de cerrar el Banco Central de Javier Milei, y al presidente que pondría para dirigir esa institución: el economista Emilio Ocampo. En específico, explicó que Ocampo plantea eliminar el Banco Central para que no vuelva a existir la posibilidad de que un gobierno pesifique como ocurrió en el año 2002, según como expuso el economista.

“Lo que dice Ocampo es que la economía funcione con dólares, pero no con pesos. Dice que si se lo deja funcionando -al Banco Central-, como en la convertibilidad, siempre va a existir la posibilidad de pesificar compulsivamente. Lo que se llama la explosión de la convertibilidad fue la pesificación compulsiva”, dijo Cavallo y agregó: “Ocampo parte de la idea de que si el peso no existe no se va a poder revertir una dolarización. Y eso porque los sueldos se pagarían en dólares, y pensar que los trabajadores que se acostumbraron a los ingresos en dólares, obviamente que es inimaginable que vuelvan atrás”.