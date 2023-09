La tensa discusión entre Ramiro Marra y Vanina Biasi en el debate a jefe de Gobierno: “Son unos delincuentes”

El legislador libertario reaccionó luego de que la candidata del Frente de Izquierda-Unidad lo acusara de “meterse con los pobres” y lo cuestionara: “¿A vos qué carajo te importa lo que hace la gente?”.

El debate a jefe de Gobierno porteño dejó un fuerte cruce entre Vanina Biasi y Ramiro Marra. La candidata Frente de Izquierda-Unidad acusó a su rival en las urnas de “meterse con los pobres”, a lo que el representante de La Libertad Avanza le respondió tildándola de “delincuente”

El entredicho se inició al momento del turno de Marra para hacerle una pregunta a Biasi. “Acá tenemos a una representante del Polo Obrero, de esos que cortan la calle, de esos que se autodenominan piqueteros, de esos que comenten un delito”, comenzó la introducción el libertario y completó: “Lo que están haciendo está mal, no tiene margen, pero con nosotros no van a tenerlo: van a ser detenidos de manera inmediata por cortar la calle. Si querés te hago una pregunta: ¿te gusta cometer delitos?”.



Biasi le respondió cuestionando también al candidato de Juntos por el Cambio, Jorge Macri. “Detrás de la fachada graciosa de Marra hay toda una política reaccionaria. Como el candidato Macri, se meten con las personas más pobres de este país y los culpan de cosas que son desopilantes, cuando ellos son los que están realmente en la ilegalidad. Estamos hablando con un candidato que la Comisión de Valores sancionó y que promocionó a empresarios cuando ya cumplía funciones públicas”, dijo la dirigente social.



Y redondeó: “En este país hay hambre, hay miseria, y lo peor que pueden hacer los empresarios ricachones es meterse con las mujeres más pobres. Ustedes quieren sacar del medio a los que luchan”.

Luego de unos instantes, los moderadores del debate le devolvieron la palabra a Marra, esta vez para cerrar su participación en el eje de discusión que abarcaba temas de Infraestructura, Gestión Urbana y Código Urbanístico.



Allí, el legislador no pudo ocultar su fastidio por los dichos de Biasi: “Me quedé indignado con lo que dijo la candidata de la izquierda, que son los que abusan de los pobres y de los chicos”.

En ese contexto, empezó a contar una situación que vio más temprano: “Hoy pasé caminando por el Ministerio de Trabajo y había una mujer dándole de mamar a un bebé en la calle”. Sin embargo, en ese momento la candidata lo interrumpió con un exabrupto: “¿A vos qué carajo te importa lo que hace la gente?”.



“Me importa lo que hacés vos, abusás de los pobres. Lo que acabás de hacer es lo que solés hacer: no respetar las reglas”, le devolvió Marra, visiblemente ofuscado. Y concluyó su minuto para hablar de manera contundente: “Te sacan del eje, las propuestas después las voy a poner en las redes sociales, no se preocupen, pero aprovecho que los tengo acá para decírselo en la cara: son unos delincuentes”.

Durante el eje vinculado a la Infraestructura, gestión urbana y código urbanístico, Marra también tuvo una reacción ante una pregunta que le hizo Leandro Santoro (Unión por la Patria). “En el 2020, vos eras aliado de Marco Lavagna y se te inició una causa por haber recomendado comprar acciones de una empresa vinculada a Caputto sin haber rendido el examen de idoneidad. La semana pasada, la Cámara te confirmó la condena. Ahora que sos funcionario público, ¿pensás seguir recomendando la compra de acciones de empresas constructoras con contratos con el Estado de la Ciudad vinculadas a la familia Macri?”, preguntó el candidato peronista.



“No puedo creer que me estés haciendo esta pregunta, ¿realmente me la estás haciendo? Claramente, querés salir tercero. Eso fue una persecución política del kirchnerismo. Hace 23 años que trabajo en el sistema financiero, ¿de qué me estás hablando?”, devolvió el libertario.



Biasi, por su parte, apuntó contra el Código Urbanístico que sancionó el Gobierno Porteño en 2018. “Dijeron que lo hacían porque estaba programado que la Ciudad de 3 millones de habitantes iba a pasar a 6 millones. Sin embargo, la Ciudad no creció; pero sí se cuadruplicó la población en las villas miserias”, sostuvo. Además, calificó el Código Urbanístico como “un fracaso”. “Los vecinos aseguran que cambió la fisonomía a la Ciudad y que hizo colapsar los servicios en varios barrios”.