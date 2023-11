El duro cruce entre dos rockstars argentinas tras el triunfo de Javier Milei

Mientras se conocía el resultado del balotaje, Andrea Álvarez y Érica García protagonizaban un fuerte intercambio de opiniones.

Luego de que se hiciera pública la noticia sobre el triunfo de Javier Milei frente a Sergio Massa, al obtener un 55,70% en el conteo de votos en el balotaje, una considerable cantidad de personalidades destacadas del ámbito del entretenimiento expresaron sus opiniones a través de las plataformas de redes sociales. Numerosas figuras manifestaron una variedad de emociones que abarcaron desde la alegría y el respaldo hasta la indignación frente a los resultados electorales.

Una de las destacadas mujeres del mundo de la música que se volcó a las redes a expresarse fue Érica García, quien antes de conocerse los primeros números había destacado: “Si gana Milei se mantendrían los resultados de las PASO, por lo tanto la próxima hagamos una elección sola en vez de tres”, para luego afirmar: “El argentino que más está transpirando hasta los resultados finales es el trompetista del Colón”, haciendo referencia a lo ocurrido el último sábado, cuando el ahora Presidente electo se acercó al histórico recinto a disfrutar de la función de Madama Butterfly junto a su novia Fátima Flórez y fuera recibido con cánticos en su contra por una parte del público presente, e incluso por parte de los músicos desde el escenario.

A medida que avanzaba la jornada, la guitarrista continuó con sus mensajes: “Se acerca la hora de los resultados. Podemos decir con humildad, altura y humanidad que nos hicimos esta elección de pe a pa sufriéndonos todo, reculando, repudiando, alabando, retomando y apasionando. Mano a mano hemos quedado. Que gane la voluntad del Pueblo”, escribió, y le hizo un guiño a la entonces hipotética primera dama: “Fátima, no hay nada seguro pero por las dudas andá calentando”.

Para 21 horas del domingo, los resultados electorales ya estaban en todos los medios de comunicación y no había lugar a discusiones respecto de cómo había sido la elección de los votantes. “La felicidad que siento de que esta gente no esté más en el poder me llena de tranquilidad y consenso. Saber que somos muchíiiiisimos más de los que pensábamos”, destacó la cantante y se manifestó entusiasmada respecto al futuro: “Quédense tranquilos, hoy Dios nos favoreció a nosotros, y hay que agradecer. Felicidad”.

La situación no se quedó allí, ya que luego de que la filósofa y escritora Tamara Tenenbaum se mostrara asombrada por el resultado, García le respondió: “Creo que debe ser muy fuerte pensar que uno es influyente y darse cuenta de que no lo es. Creo que pasó eso con todos los artistas y personas de la cultura. No es grave. De todo se aprende. Es muy bueno lo que viene”, señaló en clara alusión a los comunicados de los diferentes colectivos de personalidades del ámbito cultural que llamaban a votar por el candidato del oficialismo.

En ese punto, ya eran muchas las voces a favor y en contra de las declaraciones de Érica García, entre ellas, la reacción de Andrea Álvarez. La baterista, histórica colaboradora de Soda Stereo, aseguró en su cuenta de Twitter (ahora X): “Quiero decir algo antes de bloquear para siempre a esta ex rockera convertida en gato devaluado llorando sponsor para seguir sin laburar en su vida. ¡Érica Garcia, sos una basura! ¡Mala gente, mediocre vende humo, fantasma! Solo te quedan las tetas que te garpó Mollo, yegua inmunda”, expresó aludiendo a Ricardo Mollo, líder de Divididos y expareja de la cantante con quien convivió diez años.

La respuesta de García no tardó en llegar: “Son fantasías de ella, está triste, perdió y se la agarra conmigo que no tengo nada que ver con el rock hace 20 años, lágrimas de zurda desesperada”, ante lo que Álvarez recogió el guante y aseguró: “Tengo bloqueada al gato con tetas de la ex de Mollo y necesitaba descargarme”.

Tras ello, los seguidores de una y otra lado fueron los que continuaron refiriéndose al tema, tomando partido por alguna de las músicas. “Che, ¿estás un poco nerviosa y resentida o me parece?”, le preguntaron a la baterista. “Así como hay un lado Norita de la vida -en referencia a Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora-, ahora también hay un lado Andrea Álvarez de la vida”.