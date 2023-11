"La primera reacción de los mercados externos es positiva"

Así lo consideró el analista político Rafael Fano, a propósito de la respuesta de Wall Street y de los bonos argentinos tras el triunfo de Javier Milei en el balotaje. Expectativa por lo que sucederá mañana con el dólar.

Javier Milei es presidente electo tras una aplastante elección en la que se impuso por 11 puntos a Sergio Massa. Con esta confirmación, la mirada se posó este lunes -feriado en Argentina- en el movimiento de Wall Street y las acciones y bonos argentinos.

En diálogo con Noticiero 7, el analista político Rafael Fano consideró que la contundencia del triunfo del libertario le da "un respaldo para hacer los cambios profundos que ha prometido, que van a ser duros y dolorosos, pero esta gran diferencia de apoyo electoral le va a significar en los primeros días un respaldo para poder hacer lo que pretende".

Este lunes, agregó, las primeras reacciones de los mercados externos han sido prometedoras. "Hay subas accionarias de casi el 30% y los bonos argentinos han mejorado, así que la primera reacción internacional es positiva. Vamos a ver cómo reacciona el dólar. La expectativa que había es que iba a subir porque el mercado cree que vamos a una dolarización rápida y antes va a haber una devaluación. Eso determinaría un dólar alcista. Si se da, hay que ver hasta dónde sube esa espuma, a veces lo hace cuando hay expectativas devaluatorias pero después baja y logra un equilibrio".

Consultado acerca del rumor según el cual Sergio Massa renunciaría como ministro de Economía antes del cambio de mando, que tendrá lugar el 10 de diciembre, Fano consideró que sería una actitud "irresponsable"

"Esperemos que no lo haga, y si lo hace, que deje a alguien solvente para llevar la transición en orden. Más grave es lo que dijo ayer, que a partir del martes la responsabilidad de lo que suceda es del candidato ganador. Han hecho un desastre económico, no se pueden sacar tan rápido el saco cuando Milei todavía no ha ejercido y no puede tomar ninguna medida económica", evaluó.