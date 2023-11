Karina Jelinek reapareció en TV y apuntó contra su exesposo Leonardo Fariña, quien volvió a ser detenido

La modelo habló del financista, quien recientemente quedó imputado por lavado de dinero.

Con la espontaneidad que la caracteriza, Karina Jelinek volvió este lunes a la televisión argentina. La modelo estuvo invitada al Bailando 2023 (América), donde compartió la “salsa de tres” con Kennys Palacios y su bailarina. Sin embargo, poco importó la performance, ella fue la protagonista indiscutida y sorprendió a todos en la pista con varias declaraciones sobre su exesposo Leonardo Fariña.

Para animar la previa a la coreografía, la modelo llevó algunos globos que representaban las cosas que quería “soltar”. Y, sin dudarlo, llegó a la conclusión de que le gustaría olvidar su boda con el “financista”, quien había sido condenado a cinco años de prisión por “lavado de dinero” y en los últimos días volvió a estar imputado por el mismo delito.

“Me gustaría dejar muchas cosas en el pasado como haberme casado tan rápido. Sí, totalmente. ¡Qué se vaya ese globo!”, lanzó. Y agregó, en referencia a Fariña: “¡Sigue mintiendo, menos mal que me separé!”.

En otro momento del programa, Karina volvió a referirse a su ex. “No sé qué me pasó al verlo preso. Eso lo vi en las noticias y en redes sociales. No sé, pobre. Le deseo lo mejor, pero si hizo algo malo...”, reflexionó cuando el jurado Ángel De Brito le preguntó sus sensaciones sobre la situación que atraviesa el “arrepentido”.

Y completó: “Lo único que sé es que se casó y tuvo un hijo. No tengo nada que ver, me separé hace más de diez años. (...) El casamiento fue rarísimo, me casé embobada”.