Osvaldo Granados tuvo su columna en Radio Panorama y analizó el triunfo de Milei y lo que podría llegar a pasar en base a sus propuestas.

Como cada mañana, Radio Panorama contó con la columna de opinión sobre economía y política de la mano del licenciado Osvaldo Granados. Hoy se enfocó en la consecuencias y escenarios posibles en lo que es la economía actual.

“Milei no engañó a nadie. No es Ménem, que un día dijo `si decía lo que iba a hacer no me votaba nadie´. Lo que está haciendo Milei hoy lo dijo durante toda la campaña hasta el hartazgo. Los 14 millones y medio de personas que lo votaron y le dieron el triunfo aplastante que tuvo lo sabían, él lo dijo durante toda la campaña”, señaló Milei y agregó “Milei dijo que había que sacarse de encima Aerolíneas Argentinas, prácticamente dijo que era un nido de ratas, que trabajaban cuando querían, que había 6 sindicatos y hasta llegó a decir que le regalaría Aerolíneas a los empleados, para que la administren ellos. Lo dijo muchas veces. De Telam dijo que los empleados cobra un millón de pesos y ni si quiera se saben que hacen. De Radio Nacional y la TV Pública dijo casi lo mismo”.

“Si hubiera ganado Massa habría sido un milagro, con 140% de inflación, sin dólares, sin poder importar, con un aumento de dos millones de pobres... hubiese entrado al libro de los récords Guiness. Pero Massa estuvo bien en elegirlo a Milei. Lo incentivó en las PASO para quebrar a Juntos por el Cambio y dejando a Milei como único contrincante y a Massa se le rompió el esquema”.

“El voto a Milei es un castigo a los que encarnaron la decandencia durante muchos años. La gente votó con bronca al final, estaba harta y querían probar con algo distinto”, puntualizó Granados.

Respecto a lo económico, Osvaldo Granados señaló que “en este momento, lo verdaderamente importante es la poda del 15% del presupuesto. Milei va al revés, porque en lugar de subir impuestos quiere pagar el gasto público en un 15% durante el 2024”.

“Otro tema muy importante es la apertura de los mercados hoy. Las bolsas y las acciones subieron mucho. Los precios estaban por el suelo prácticamente, las acciones argentinas estaban de regalo”.

"Pero lo que preocupa es la inflación que viene. Carlos Rodríguez, economista muy cercano a los liberales, dijo `alguien puso minas terrestres en todo el terreno que tenemos que transitar. Vamos a pisar algunas minas y algunos van a volar por los aires, pero la culpa no va a ser del que pise las minas si no del que las puso´. Lo que dijo, es lo que está pasando hoy en los supermercados. Dan por descontado que se terminan los Precios Justos, ya nadie los puede contener. Los precios están llegando con aumentos del 20, 30 y hasta del 40% porque están muy atrasados. En el sector de supermercados reconocen que se debaten entre mantener la lista de precios actual o cuidar el stock. Dijeron `puede haber aumentos de hasta el 80%, pero nosotros preferimos, si el aumento es superior al 30%, no reponer´”.