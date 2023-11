En un violento asalto, delincuentes robaron $8 millones del supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo

Rosario. Dos personas bandalizaron la ventanilla del auto que transportaba el efectivo y se apoderaron de los bolsos con el dinero. Al momento de huir abrieron fuego contra el vehículo.

Esta mañana, tres personas que trasladaban aproximadamente 8 millones de pesos del supermercado Único de la familia de Antonela Roccuzzo sufrieron un robo rápido y violento, cuando fueron sorprendidos por dos ladrones en el macrocentro de Rosario, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió en Lavalle entre Cochabamba y avenida Pellegrini, cuando dos personas que se bajaron de un auto blanco con vidrios polarizados y rompieron una de las ventanillas del Chevrolet Onix negro, en el que se desplazaban las víctimas: al volante la prima de la esposa de Lionel Messi, identificada como Agustina S.. Junto a ella, iban dos empleados del comercio.

Los delincuentes sustrajeron dos bolsos con 4 millones de pesos, cada uno, en efectivo y, antes de escapar, dispararon contra el auto, de acuerdo a las primeras informaciones recolectadas por el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II.

“Pidieron un móvil de auxilio por un robo. Tienen escoriaciones leves y presión alta. Ahora viene una unidad de mayor complejidad. Están bien”, dijo a Canal 3 uno de los médicos que acudió a Lavalle y Pellegrini para asistir a las víctimas del asalto.

Los dos ocupantes del Onix debieron ser asistidos por personal médico, debido a que estaban en estado de shock. Todo el episodio se desarrolló muy cerca de la sucursal de los supermercados que pertenece a la familia de la esposa del capitán de la Selección, en Lavalle al 2550.

En marzo pasado, la fachada de ese local fue atacado a balazos. En esa oportunidad, los sicarios dejaron una nota mafiosa contra el futbolista: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. La balacera movilizó al Gobierno a reforzar la seguridad en la ciudad santafesina.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) también fue al lugar del violento robo, donde tomó testimonios a los ocupantes del Onix en las mesas de un local gastronómico que está ubicado a pocos metros.

El vehículo, en tanto, quedó estacionado en medio de avenida Pellegrini al 3900, donde posteriormente se realizó un vallado a la espera del trabajo de los peritos. En sitio del robo, sobre la calzada, aún permanecen los vidrios rotos.

En conferencia de prensa, Diego Santamaría, jefe del Comando Radioeléctrico explicó a la prensa: “Salían del supermercado y se dirigían a un banco cercano. En Lavalle al 1700 fueron abordados por un auto blanco, les rompen el vidrio y se llevan las mochilas con la alta suma de dinero, aproximadamente 8 millones de pesos, según dijeron las víctimas”.

“En el hecho participó un vehículo seguro, no podría imputar a más personas. El disparo, aparentemente, fue cuando el auto intentó escaparse. Hay cámaras en la zona, hacemos el relevamiento para establecer la mecánica. Por Lavalle hay una vaina servida que será secuestrada por la Agencia de Investigación Criminal”, concluyó.

En tanto, la prima de Antonela confirmó a la prensa que estaba al volante del Onix que fue interceptado por los delincuentes, aunque prefirió no hacer más declaraciones.

Por su lado, la empleada del supermercado que la acompañaba, contó: “Íbamos del comercio hacia el banco para depositar dinero. Nos rompieron los vidrios y se llevaron los bolsos. Un auto había seguro, porque los vi subirse a uno. En el momento en el que arrancó todo solo escuché impactos. Cuando nos bajamos vimos el impacto de bala”, comentó.

“Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto”, finalizó.