Mónica Farro y el relato de sus infidelidades: "Me encantó"

La vedette asumió sin tapujos que fue una mujer infiel y habló de su presente sentimental con su marido.

Este miércoles, Mónica Farro fue una de las invitadas a Mañanísima y, en diálogo con Carmen Barbieri, repasó varios temas. Entre ellos, recordó quién fue la peor compañera con la que le tocó trabajar y cuando le preguntaron si había sido infiel, ella dijo que sí y fue por más. “¿Fuiste infiel alguna vez?”, le preguntó Carmen y ella respondió sin filtro: “Sí, muchas veces”. “¿Te gusta ser infiel o te cuesta?”, indagó luego la conductora y ella sumó: “Me encantó. Amé”. “Ahora estoy casada y este casamiento lo disfruté muchísimo. Leandro es mi entrenador”, contó la vedette haciendo referencia a su presente sentimental con Leandro Herrera, su esposo. “Él es re tranquilo. Perfil bajo. Me apoya en todo lo que quiero hacer. Es compañero y yo quiero un compañero”, sumó luego. “¿Cuál fue la peor persona con la cual trabajaste? La que más sufriste”, le preguntó Carmen a Farro antes de la confesión sobre las infidelidades y después de pensarlo unos segundos la invitada respondió contundente. “Adabel Guerrero. Año 2009, al principio, yo estaba con Gerardo (Sofovich) ella cantaba y después la terminaron echando porque no quería compartir un cuadro conmigo, porque ella bailaba un montón y yo no era nadie... y me quedé con el cuadro de ella, el mío y el departamento que habían alquilado. Es divertido, me río, que no se ofenda”, cerró.