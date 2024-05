María Becerra regresa a sus raíces con "IMAN", su esperado single pop como adelanto de su nuevo álbum

María Becerra se ha consagrado como una de las grandes artistas argentinas actuales. Luego de haber llenado el estado River con dos conciertos consecutivos, ahora vuelve a sus raíces pop y se aleja del reguetón con “Imán”, el primer adelanto de su nuevo disco.

La Nena de Argentina es una figura que pisa fuerte en el género urbano y esto la ha llevado a estrenar múltiples colaboraciones. Ahora apunta a una nueva faceta y lanza un nuevo tema como solista luego de diez meses, cuando estrenó el hit “Corazón vacío”.

De esta manera, la cantante presenta su nueva era y es una “declaración pop, impregnada de la influencia distintiva de Estocolmo, en donde nacieron infinidad de Pop hits de la mano de Max Martin y Denniz Pop”, expresa la prensa oficial. La canción se grabó en MXM Studios, junto a Richard Liohn, y Xross (productor ecuatoriano del team de María).

“Fuimos a Suecia a colaborar con el equipo de Max Martin y fue increíble experimentar con una cultura nueva y dinámicas en el estudio distintas a las que acostumbramos. Probamos diferentes ideas que habíamos llevado, nos nutrimos mucho de ellos y, finalmente, con María logramos crear algo realmente especial. Siento que trabajar en la cuna de donde salieron tantos himnos del pop fue una experiencia única y espero que la gente logre disfrutar de “Imán” tanto como nosotros disfrutamos creándolo”, comentó el productor Xross en un comunicado oficial.

La nueva era de María Becerra

La canción llegó acompañada de un impactante videoclip dirigido por Julian Levy y Lucas Fossati. Así como la canción, este clip refuerza el espíritu pop del nuevo lanzamiento.

Entre los aspectos sonoros que diferencian “Imán” de sus canciones anteriores, se cuenta una base signada por guitarra funky, ritmo popero que se aleja de los beats clásicos del reguetón y la novedosa interpretación vocal de María que también incluye parte de la letra en inglés, así como la estética para el clip.

Por su parte, la artista declaró sobre este lanzamiento: “Estoy muy feliz de poder compartir finalmente este tema que de a poco fuimos mostrando tanto en vivo como en mis redes sociales. Desde la concepción de un sonido nuevo, hasta la grabación en Estocolmo, y finalmente el videoclip, todo fue un viaje a esta nueva era que venimos concibiendo hace un tiempo. Me encanta lo que logramos y que la escuchás y se pega como chicle”.

“Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos es ver el cielo. Ese cuerpito de modelo que me tiene por el suelo, si me toca yo me quemo. Y me disfruto tu veneno, y cada vez sabe más bueno”, expresa en su letra provocadora esta nueva canción que no demorará en ser un éxito.