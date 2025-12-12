El gobernador Elías Suárez puso en funciones a los 137 comisionados municipales electos el 26 de octubre

Acompañaron al mandatario provincial en el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Gobierno, Bernardo Herrera, y el subsecretario de Gobierno, Luis Villavicencio. Además de funcionarios de distintas carteras, legisladores e invitados especiales.

Hoy 23:01

El gobernador Elías Suárez encabezó este viernes por la tarde en el Centro de Convenciones Fórum la ceremonia de entrega de las actas de designación a los 137 comisionados municipales que fueron elegidos en los comicios del 26 de octubre pasado.

Tras la entrega de las actas, el gobernador Suárez expresó: "Quiero felicitar a todos los comisionados a quienes hoy hemos entregado su acta para que pudieran hacerse cargo del trabajo cotidiano en su propia comunidad. Sin duda, son el reflejo de sus propios pueblos y comunidades, que los han elegido para que los representen y gestionen".

Además, ratificó su compromiso de acompañar a cada comunidad del interior santiagueño. "Cuenten con nosotros, vamos a estar a su lado, tratando de seguir un trabajo en conjunto. Espero que todos pongamos el mayor de los esfuerzos para dar respuestas a los requerimientos de las comunidades", señaló.

Los comisionados que recibieron sus respectivas actas son:

Departamento Aguirre

Franco Crespín - Casares

Julio Domínguez - Malbrán

Departamento Alberdi

Ariel Neme - Donadeu

María Zerda – Sachayoj

Rodrigo Miguel Abregú González - Huachana

Raúl Miranda - Santos Lugares

Departamento Atamisqui

Leopoldo Tévez - El Hoyón

Daniel Orellana- Estación Atamisqui

Víctor Lami - Juanillo

Daniel Sosa - Medellín

Departamento Avellaneda

Marcos Bravo - Herrera

Miguel Bernat - Icaño

Luis Castillo - Lugones

Lucas González - Villa Mailín

Santiago Dib - Real Sayana

Humberto Gómez- Punta Pozo

Departamento Banda

Omar Alderete - Estación Simbolar

Iván Jiménez - Los Quiroga

Diego Díaz - Antajé

Susana Rivero - El Aibe

Antonio Goytea - Abra Grande

Sergio Gómez - Ardiles

Julián Luna - Cañada Escobar

Hilton González - Chaupi Pozo

Elizabeth Guzmán - Negra Muerta

Axel Lacorte - La Aurora

Hernán Bernasconi- San Ramón y La Dársena

Departamento Belgrano

Omar Llanos - Fortín Inca

Hugo Robellino - Cuatro Bocas

Fátima Soto - Guardia Escolta

Departamento Capital

Antonio Goytea - Abra Grande

Carlos Enrique Brescia - Villa Zanjón

Hugo Lobos - Remes

Mario Gómez - Santa María

Cesar Urquiza - El Deán

Luis Saavedra - San Benito

Andrea Cáceres- Sol de Mayo

José Albarracín - San Pedro

Miguel López - Vuelta de la Barranca

Departamento Copo

Juan Tévez - Ahí Veremos

Gustavo Díaz - El Cabure

Bruno Seifit - Los Pirpintos

Juan Mansilla - San José del Boquerón

Alejandro Santillán - Villa Matoque

Departamento Choya

José María Gómez- Choya

José Luis Banegas - Laprida

Ruly Vega - Tapso

José Eduardo Gómez - Villa La Punta

Departamento Figueroa

Cristian Cáceres- Bandera Bajada

Alejandro Luna - Caspi Corral

Elizabeth Gallardo - Colonia San Juan

Adrián Pavón - Invernada Sur

Noemí Corbalán - Vaca Huañuna

María Elizabeth Bravo - Villa Figueroa

Cristian Abiakel - La Cañada

Miguel Torres - El Cruce

Departamento Guasayán

Joaquín Salvatierra- Guampacha

Adrián Alcaraz- Villa Guasayán

José Saín - Lavalle

Lucila López - Doña Luisa

Oscar Carrizo - Santa Catalina

Departamento Ibarra

Claudia Díaz - Pozo del Toba

Yoni Reinaga - Yuchán

Luis Rodríguez - Vilelas

Fabio González - El Colorado

Fernanda Ledesma - El Cuadrado

Víctor D'Andrea - Matará

Sergio Díaz- Melero

Martín Coronel - San Antonio Roldán

Departamento Jiménez

Romidia Quiroga - El Arenal

Rubén Talabera - El Charco

Franco Castro - Gramilla

Emilio Llanos - El Bobadal

Tres Cruces - Aron Navarro

Departamento Loreto

Yanina Maguicha - La Noria

Oscar Santillán- San Vicente

Melina Morales Ruiz - Sauce Solo

Sonia Ruiz - Tío Pozo

Nelson Omaño - Villa Nueva

Mitre

Verónica Nassif - Villa Unión

Departamento Moreno

Hernán Salvatierra- Amamá

Gabriel Toloza - Granadero Gatica

Ovidio Ibarra - Libertad

Heriberto Jiménez - Weisburd

Nicolás Jiménez - Otumpa

Héctor Campos - Las Tinajas

Fabián Estefan - Lilo Viejo Patay

Héctor Paz - Villa Brana

Departamento Ojo de Agua

Carlos Jaimez - Sol de Julio

Ángel Ullua - Km. 49

Departamento Pellegrini

Carlos Pereyra - Ahí Veremos

Luis Frías - Campo Grande

Maira Verón - El Mojón

Walter Juárez - Las Delicias

Roque Verón - Pozo Betbeder

Omar Díaz - Quebracho Coto

Daniel Mercado - Rapelli

José Luis Navarro - Villa Mercedes

Franco Chávez - Santo Domingo

Departamento Río Hondo

Los Núñez – Francy Palavecino

Villa Río Hondo – Marcelo Sánchez

Elimena Jiménez - Acos Pozo del Arbolito

Eduardo Palomino - Amicha

Ramón Jiménez - Colonia Tinco

Cristina Rojas - El Sauzal

Maximiliano Jiménez

Carlos Lizarraga - Pozuelos

Ramón González- Sotelo

Andrés Héctor Alimir - Vinará

Departamento Rivadavia

Ivana Gorosito - Palo Negro

Carina Genta - Colonia Alpina

Departamento Robles

Estela del Valle Pérez - Colonia El Simbolar

Sergio Coronel - Los Romanos - Santo Domingo

Marcelo Paladea - Villa Hipólita

Walter Kairallah - Villa Robles

Valeria Llinás - Vilmer

Departamento Salavina

Ronal Paz - Chilca Juliana

Vicente Galeano - La Paliza

Leandro Acosta - Vaca Human

Jorge Marino - Villa Salavina

Miguel Maldonado - Sabagasta

Departamento San Martín

Hilton Galván - Atoj Pozo

Remigio Dolores Cruz - Brea Pozo

Adrián Torres - Estación Robles

Daniel Mansilla - Taboada

Departamento Sarmiento

Marcos Tenaglia – Garza

Departamento Silípica

Ramón Cárdenas - Árraga

Gustavo Gómez - Manogasta

José Morales - Nueva Francia

Mario Ferreyra - Sumamao

Julia Ledesma - Villa Silípica

Departamento Taboada

José Mialich - Averías

Elda Madlun - Tomas Young

Andrés Becker - La Nena Simona

Hugo Anríquez - Tacañitas

Quebrachos

Cristina Basualdo