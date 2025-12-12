El gobernador Elías Suárez puso en funciones a los 137 comisionados municipales electos el 26 de octubre

Acompañaron al mandatario provincial en el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el ministro de Gobierno, Bernardo Herrera, y el subsecretario de Gobierno, Luis Villavicencio. Además de funcionarios de distintas carteras, legisladores e invitados especiales.
El gobernador Elías Suárez encabezó este viernes por la tarde en el Centro de Convenciones Fórum la ceremonia de entrega de las actas de designación a los 137 comisionados municipales que fueron elegidos en los comicios del 26 de octubre pasado.
Tras la entrega de las actas, el gobernador Suárez expresó: "Quiero felicitar a todos los comisionados a quienes hoy hemos entregado su acta para que pudieran hacerse cargo del trabajo cotidiano en su propia comunidad. Sin duda, son el reflejo de sus propios pueblos y comunidades, que los han elegido para que los representen y gestionen".
Además, ratificó su compromiso de acompañar a cada comunidad del interior santiagueño. "Cuenten con nosotros, vamos a estar a su lado, tratando de seguir un trabajo en conjunto. Espero que todos pongamos el mayor de los esfuerzos para dar respuestas a los requerimientos de las comunidades", señaló.
Los comisionados que recibieron sus respectivas actas son:
Departamento Aguirre
Franco Crespín - Casares
Julio Domínguez - Malbrán
Departamento Alberdi
Ariel Neme - Donadeu
María Zerda – Sachayoj
Rodrigo Miguel Abregú González - Huachana
Raúl Miranda - Santos Lugares
Departamento Atamisqui
Leopoldo Tévez - El Hoyón
Daniel Orellana- Estación Atamisqui
Víctor Lami - Juanillo
Daniel Sosa - Medellín
Departamento Avellaneda
Marcos Bravo - Herrera
Miguel Bernat - Icaño
Luis Castillo - Lugones
Lucas González - Villa Mailín
Santiago Dib - Real Sayana
Humberto Gómez- Punta Pozo
Departamento Banda
Omar Alderete - Estación Simbolar
Iván Jiménez - Los Quiroga
Diego Díaz - Antajé
Susana Rivero - El Aibe
Antonio Goytea - Abra Grande
Sergio Gómez - Ardiles
Julián Luna - Cañada Escobar
Hilton González - Chaupi Pozo
Elizabeth Guzmán - Negra Muerta
Axel Lacorte - La Aurora
Hernán Bernasconi- San Ramón y La Dársena
Departamento Belgrano
Omar Llanos - Fortín Inca
Hugo Robellino - Cuatro Bocas
Fátima Soto - Guardia Escolta
Departamento Capital
Antonio Goytea - Abra Grande
Carlos Enrique Brescia - Villa Zanjón
Hugo Lobos - Remes
Mario Gómez - Santa María
Cesar Urquiza - El Deán
Luis Saavedra - San Benito
Andrea Cáceres- Sol de Mayo
José Albarracín - San Pedro
Miguel López - Vuelta de la Barranca
Departamento Copo
Juan Tévez - Ahí Veremos
Gustavo Díaz - El Cabure
Bruno Seifit - Los Pirpintos
Juan Mansilla - San José del Boquerón
Alejandro Santillán - Villa Matoque
Departamento Choya
José María Gómez- Choya
José Luis Banegas - Laprida
Ruly Vega - Tapso
José Eduardo Gómez - Villa La Punta
Departamento Figueroa
Cristian Cáceres- Bandera Bajada
Alejandro Luna - Caspi Corral
Elizabeth Gallardo - Colonia San Juan
Adrián Pavón - Invernada Sur
Noemí Corbalán - Vaca Huañuna
María Elizabeth Bravo - Villa Figueroa
Cristian Abiakel - La Cañada
Miguel Torres - El Cruce
Departamento Guasayán
Joaquín Salvatierra- Guampacha
Adrián Alcaraz- Villa Guasayán
José Saín - Lavalle
Lucila López - Doña Luisa
Oscar Carrizo - Santa Catalina
Departamento Ibarra
Claudia Díaz - Pozo del Toba
Yoni Reinaga - Yuchán
Luis Rodríguez - Vilelas
Fabio González - El Colorado
Fernanda Ledesma - El Cuadrado
Víctor D'Andrea - Matará
Sergio Díaz- Melero
Martín Coronel - San Antonio Roldán
Departamento Jiménez
Romidia Quiroga - El Arenal
Rubén Talabera - El Charco
Franco Castro - Gramilla
Emilio Llanos - El Bobadal
Tres Cruces - Aron Navarro
Departamento Loreto
Yanina Maguicha - La Noria
Oscar Santillán- San Vicente
Melina Morales Ruiz - Sauce Solo
Sonia Ruiz - Tío Pozo
Nelson Omaño - Villa Nueva
Mitre
Verónica Nassif - Villa Unión
Departamento Moreno
Hernán Salvatierra- Amamá
Gabriel Toloza - Granadero Gatica
Ovidio Ibarra - Libertad
Heriberto Jiménez - Weisburd
Nicolás Jiménez - Otumpa
Héctor Campos - Las Tinajas
Fabián Estefan - Lilo Viejo Patay
Héctor Paz - Villa Brana
Departamento Ojo de Agua
Carlos Jaimez - Sol de Julio
Ángel Ullua - Km. 49
Departamento Pellegrini
Carlos Pereyra - Ahí Veremos
Luis Frías - Campo Grande
Maira Verón - El Mojón
Walter Juárez - Las Delicias
Roque Verón - Pozo Betbeder
Omar Díaz - Quebracho Coto
Daniel Mercado - Rapelli
José Luis Navarro - Villa Mercedes
Franco Chávez - Santo Domingo
Departamento Río Hondo
Los Núñez – Francy Palavecino
Villa Río Hondo – Marcelo Sánchez
Elimena Jiménez - Acos Pozo del Arbolito
Eduardo Palomino - Amicha
Ramón Jiménez - Colonia Tinco
Cristina Rojas - El Sauzal
Maximiliano Jiménez
Carlos Lizarraga - Pozuelos
Ramón González- Sotelo
Andrés Héctor Alimir - Vinará
Departamento Rivadavia
Ivana Gorosito - Palo Negro
Carina Genta - Colonia Alpina
Departamento Robles
Estela del Valle Pérez - Colonia El Simbolar
Sergio Coronel - Los Romanos - Santo Domingo
Marcelo Paladea - Villa Hipólita
Walter Kairallah - Villa Robles
Valeria Llinás - Vilmer
Departamento Salavina
Ronal Paz - Chilca Juliana
Vicente Galeano - La Paliza
Leandro Acosta - Vaca Human
Jorge Marino - Villa Salavina
Miguel Maldonado - Sabagasta
Departamento San Martín
Hilton Galván - Atoj Pozo
Remigio Dolores Cruz - Brea Pozo
Adrián Torres - Estación Robles
Daniel Mansilla - Taboada
Departamento Sarmiento
Marcos Tenaglia – Garza
Departamento Silípica
Ramón Cárdenas - Árraga
Gustavo Gómez - Manogasta
José Morales - Nueva Francia
Mario Ferreyra - Sumamao
Julia Ledesma - Villa Silípica
Departamento Taboada
José Mialich - Averías
Elda Madlun - Tomas Young
Andrés Becker - La Nena Simona
Hugo Anríquez - Tacañitas
Quebrachos
Cristina Basualdo