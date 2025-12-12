Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 DIC 2025 | 26º
X
Locales

Prestaron juramento las autoridades de las diferentes áreas del Ministerio de Economía

En el inicio de una nueva etapa de gestión, asumieron subsecretarios y autoridades clave del área económica del gobierno de Elías Suárez.

Hoy 21:58

El ministro de Economía, Atilio Chara, tomó juramento este viernes por la tarde a los funcionarios que formarán parte de su equipo de trabajo en esta nueva etapa de gestión provincial encabezada por el gobernador Elías Suárez.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una breve ceremonia asumieron Ricardo Matías Abdala como subsecretario de Coordinación; Carlos Emilio Flores como subsecretario de Presupuesto y Hacienda, y Carlos Federico Scrimini como subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos.

En tanto,  como contadora general de la provincia asumió Mariela Alejandra Candussi y como tesorero general Walter Alexis Gutiérrez Rearte.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cronograma de pagos de fin de año: cuándo cobrará la administración pública el aguinaldo, bono y sueldo
  2. 2. El tiempo para este viernes 12 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable con 33º de máxima
  3. 3. Durante un importante operativo cae una organización narco familiar
  4. 4. El gobernador Elías Suárez recibió a Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA
  5. 5. Amenazas a una adolescente menonita: detienen a un hombre y la investigación enfrenta una barrera idiomática
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT