Prestaron juramento las autoridades de las diferentes áreas del Ministerio de Economía

En el inicio de una nueva etapa de gestión, asumieron subsecretarios y autoridades clave del área económica del gobierno de Elías Suárez.
El ministro de Economía, Atilio Chara, tomó juramento este viernes por la tarde a los funcionarios que formarán parte de su equipo de trabajo en esta nueva etapa de gestión provincial encabezada por el gobernador Elías Suárez.
En una breve ceremonia asumieron Ricardo Matías Abdala como subsecretario de Coordinación; Carlos Emilio Flores como subsecretario de Presupuesto y Hacienda, y Carlos Federico Scrimini como subsecretario de Finanzas e Ingresos Públicos.
En tanto, como contadora general de la provincia asumió Mariela Alejandra Candussi y como tesorero general Walter Alexis Gutiérrez Rearte.