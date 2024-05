Un emotivo reencuentro familiar: sorprendieron a su mamá tras cinco años sin ver a su hermana

Un video de TikTok conmovió a millones de usuarios al capturar el inesperado momento de una madre con su hija.

La usuaria Oriana Girbau, conocida en TikTok como @orianagirbau, compartió un momento único en el que su madre se reencuentra con su hermana, Valeria después de cinco años de separación. El video tiene más de un millón de reproducciones y alrededor de 105.000 “me gusta”, demostrando el poder emocional de este tipo de contenidos en redes sociales.

La sorpresa fue planeada meticulosamente por Oriana, quien utilizó una excusa aparentemente inocente para reunirse con su hermana sin levantar sospechas. Alegando un fuerte dolor de espalda, le pidió a su madre que la acompañara para que la inyectaran. Sin embargo, al abrir la puerta, fue Valeria quien la saludó.

En un primer momento, la madre no reconoció a su hija, pero en cuanto la vio cara a cara, retrocedió varios pasos y exclamó sorprendida: “No te puedo creer, no te puedo creer...”. La emoción fue tan intensa que la mujer se desplomó en el suelo, llorando en los brazos de su hija Valeria.

El momento no solo conmovió a la madre, sino que también a la abuela, quien al ver a Valeria la reconoció de inmediato y corrió a abrazarla. En ese sentido, la señora se unió a la escena de felicidad y lágrimas, intensificando aún más el impacto emocional del reencuentro.

Este video no solo se hizo viral debido a la pureza y autenticidad de las emociones mostradas, sino también por la habilidad de Oriana para capturar un momento tan íntimo y personal, que repercutió en los espectadores de TikTok, que dejaron sus reacciones en la sección de comentarios.

“Siempre que veo estos videos noto que no reconocen al recién llegado”, “Me da risa que le dice ‘Hola buenas noches’”, “Hay que cambiarle la fórmula a los lentes urgente” y “¿Por qué estoy llorando y riéndome al mismo tiempo?”, son algunos de los mensajes.