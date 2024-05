No hubo acuerdo en Misiones con las fuerzas policiales: "Se viene algo muy grave"

Según explicó el vocero de los manifestantes y suboficial retirado, Ramón Amarilla, la propuesta “no se acerca a lo que nosotros pretendemos”. Los delegados no aceptarán una recomposición menor al 70%.

El reclamo de la policía en Misiones llegó al cuarto día de reclamos y continuará tras el fracaso de las negociaciones. "Se viene algo muy grave", sostuvo Ramón Amarilla, vocero de los manifestantes. “La propuesta que nos ha traído el Gobierno es irrisoria, no han mejorado nada ni hubo acuerdo. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad en lo político de resolver esto”, explicó. A las protestas de la fuerza de seguridad, se sumaron se sumaron docentes y trabajadores de la salud. En tanto, este lunes continúan las conversaciones para lograr un acuerdo en la mejora salarial. “Acá se viene algo muy grave, todos los sectores están reclamando y nosotros no somos la excepción. Es una vergüenza lo que nos vinieron a ofrecer, ni siquiera se asemeja a lo que necesita un policía para pasar la línea de pobreza”, continuó Amarilla. Te recomendamos: Tensión en Misiones: el Gobierno envió a Gendarmería y Prefectura para desalojar a los manifestantes Durante la última jornada, los manifestantes vivieron momento de tensión y agresiones que terminó con insultos y empujones en la calle cuando se llevaba a cabo el encuentro. Este lunes los policías continúan acampando como forma de protesta y mantienen su postura de no aceptar cualquier propuesta que consideren insuficiente. “El sueldo de los activos es de $400 mil y un poco más y con esa plata no vivís. Lo que ofrece el Gobierno es demasiado poco porque está debajo de los números de indigencia”, relató un suboficial retirado en C5N.