Las tres prioridades de Boca para el mercado de pases y los nombres que gustan

El Xeneize trabaja en las incorporaciones y el objetivo del Consejo es sumar jugadores antes del 10 de julio como fecha límite pensando en los 16avos de la Sudamericana.

Boca prepara un mercado de pases movido para afrontar los 16avos de final de la Copa Sudamericana -ante un rival aún no definido- y la dirigencia tiene como prioridad sumar cuanto antes volantes, porque para esa llave no contará con Ezequiel Fernández y Cristian Medina, convocados a los Juegos Olímpicos, ni Pol Fernández, que llegó al límite de amarillas. Además, se podría sumar Kevin Zenón. Por eso, más allá de que no son los únicos puestos en los que buscan refuerzos, sí resulta el gran objetivo.

La intención del Consejo de Fútbol es concretar el arribo de algunos nombres para potenciar el mediocampo antes del 10 de julio y todo indica que las novedades podrían llegar mucho antes porque las gestiones ya comenzaron. La idea es incorporar al menos tres volantes: un cinco, uno de juego y uno con características similares a Zenón. Y que lleguen a pelear un puesto, no para ser recambio.

Una vez que abrochen a esos futbolistas, como el período de fichajes es extenso, la dirigencia no se retirará del mercado y a partir de allí sí apuntarán a seguir mejorando el plantel. Las otras dos posiciones que pretenden reforzar son las de marcador central y centrodelantero. En estos casos no trascendieron nombres, pero sí perfiles.

En Boca quieren un zaguero que sea versátil y pueda desempeñarse como primero o segundo marcador central sin ningún problema. Mientras que para la delantera, como todo apunta a que Darío Benedetto se irá, buscan un punta de experiencia (un buen ejemplo es Merentiel que vino en 2023) y que llegue para pelear por la titulardiad con Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

¿Quiénes son los nombres que sonaron hasta ahora? El primero al que llamaron fue Joaquín Pereyra de Atlético Tucumán y en los últimos días el segundo contacto se hizo directamente desde el presidente Juan Román Riquelme hacia el volante Tomás Belmonte, que está en Toluca. El ex-Lanús manifestó que tiene muchas ganas de ponerse la azul y oro y eso envalentonó a la dirigencia, que lo tiene como el gran objetivo ahora. Por el momento no hubo ofertas a los clubes por ninguno de ellos.

Luego, un poco más abajo asoman futbolistas que ya han sido vinculados al Xeneize en otros mercados: Fausto Vera y Lucas Robertone. El primero está en Corinthians -tiene contrato hasta 2026- pero es hincha de Boca y ya ha recibido llamados de la dirigencia en otros mercados. Por ahora no aceleraron pero si se confirman las salidas de Medina o Equi, es el candidato a buscar porque quieren un mediocampista de juego de sus características. En cuanto al ex-Vélez, que fue ofrecido a River en este mercado pero es fanático del azul y oro, acaba de descender con Almería y busca salir. A la dirigencia le gusta.

Por otro lado, un viejo anhelo de Riquelme es Maxi Meza, el volante argentino de Rayados de Monterrey al que han buscado con insistencia. Incluso, en los últimos días se volvieron a contactar. El problema es que el ex-Independiente tiene contrato hasta diciembre y no arregló su extensión, por lo que dependerá de si los mexicanos lo largan ahora o no. Para el Consejo, cumple con las características que le faltan a este plantel.

¿Y qué pasa con James Rodríguez? El colombiano se prepara para disputar la Copa América con su selección y busca club porque en San Pablo no es tenido en cuenta por Luis Zubeldía. Obviamente, por su jerarquía seduce y mucho, pero es un caso particular porque a Boca se lo ofrecieron y la dirigencia no lo descarta. El problema es que hoy Boca no tiene cupo y primero deberá abrir uno si lo quiere sumar: el candidato a dejar esa vacante es Jan Hurtado, quien regresará de un préstamo.

Fuente: TyC Sports