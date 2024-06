Mateo Salvatto, uno de los principales oradores de la 3ª edición de Smart City

El talentoso joven argentino está entre los empresarios mejor valorados por líderes en el país. Su empresa, Asteroid, fue elegida entre las TOP 100 Startups del mundo por la Global Entrepreneurship Network.

Comenzó la cuenta regresiva para lo que será la 3ª edición de Smart City en Santiago del Estero. Sí, el encuentro tendrá lugar en el Fórum y reunirá a grandes expositores, entre ellos Mateo Salvatto.

Mateo es un joven emprendedor tecnológico argentino que a sus 17 años fue Campeón Internacional de Robótica y un año después creó su primera empresa: Asteroid, cuyo primer producto, Háblalo, ya asiste a más de 400.000 personas con discapacidad en todo el mundo de forma gratuita.

Salvatto fue Director de Innovación de las Escuelas ORT, host del podcast “10 Minutos Para Cambiar el Mundo”, autor de los best sellers “La Batalla del Futuro” y "País de Mierda, ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo".

Reconocido como Innovador Humanitario del Año por MIT Technology Review, Mejor Innovador Social por la Universidad de Pekín , EY Entrepreneur of the Year, Emprendedor Destacado por la Cámara de Diputados de la Nación, young One World Global Entrepreneur of the Year, Irlanda ,entre otros premios.

En 2024 fue distinguido top 10 entre los empresarios mejor valorados por líderes en Argentina. Su empresa, Asteroid, fue elegida entre las TOP 100 Startups del mundo por la Global Entrepreneurship Network.