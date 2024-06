Categórica respuesta de James Rodríguez al ser consultado por Boca

El mediocampista de San Pablo negó contactos con el Xeneize y aseguró que no piensa en volver al fútbol argentino en este momento.

James Rodríguez, actual futbolista del San Pablo y de la Selección de Colombia, fue claro al responder sobre un supuesto interés de Boca Juniors: afirmó que no ha tenido contacto con el Xeneize y que no contempla regresar a Argentina en este momento.

"No, no", respondió tajantemente el mediocampista tras la goleada del conjunto colombiano ante Bolivia en Connecticut, cuando se le preguntó si había hablado con Juan Román Riquelme, presidente del club, u otro dirigente de Boca.

El exjugador de Banfield explicó que regresar al fútbol argentino no está en sus planes actuales. "No es de mis posibilidades. No es parte de mi proyecto. Todavía falta mucho para eso", declaró el exfutbolista del Real Madrid.

James Rodríguez, quien tiene contrato con San Pablo hasta junio de 2025, aseguró que su enfoque está en la Copa América de Estados Unidos antes de considerar su futuro para el segundo semestre del año. "Quiero jugar la Copa, vivir el día a día acá y ya después pensar", concluyó.

Qué dijo Chicho Serna en su momento

Hace un mes, Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, se refirió a los rumores sobre James Rodríguez. "¿A quién no le gustaría tener en su equipo a James Rodríguez? Aquí surgen muchos rumores, sobre todo ahora que se abre el libro de pases. Vi en las redes que ha salido el nombre de James. Es un jugador mundial, ni qué hablar de todas sus condiciones... Juega y brilla en nuestra selección. Pero de ahí a tenerlo hay un camino muy largo. No soy quién para decir 'vamos por James', pero tampoco para decir que no nos interesa", manifestó Serna en el VBar Caracol, un medio de Colombia.

Y añadió: "Repito, hoy ha salido una noticia, pero nosotros, dentro del Comité o del Consejo, no nos hemos sentado a considerar esa posibilidad. No lo estamos contemplando, no porque no nos interese, sino porque pensamos que es un gran futbolista y está en Brasil, lo cual hace difícil traerlo debido a la fuerte competencia y el dinero involucrado".