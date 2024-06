Avanzan las negociaciones por un nuevo acuerdo con el FMI: cómo pasar de la estabilización al crecimiento

Fue el resultado de las conversaciones que mantuvo en Italia el presidente Milei con la titular del organismo, Kristalina Georgieva. El objetivo del nuevo programa. Una invitación de Macron.

El presidente Javier Milei le comentó a Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) la intención de firmar un nuevo acuerdo con el organismo multilateral (el actual vence sobre fin de año). La respuesta de la funcionaria fue que el nuevo programa tiene que contemplar cómo pasar de la estabilización al crecimiento, según señaló una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito. En medios oficiales se comenta que la relación entre el primer mandatario y la directora del FMI es “muy fluida” y que Georgieva valora el “estilo frontal” de Milei. En las tres oportunidades que se reunieron, Georgieva felicitó a Milei por los avances en las reformas económicas. En particular, elogió la reciente aprobación de la ley bases en el Senado y destacó la reducción de la inflación en Argentina. Además, volvió a ponderar que el país haya logrado superávit fiscal. Tanto Georgieva como Milei consideran que a la estrategia de estabilización que está encarando el gobierno argentino le debe seguir un proceso de crecimiento, sostienen fuentes oficiales. Y agregan que la directora del Fondo le dio una nueva muestra de confianza al señalar que “en este terreno no puede fallar porque es su especialidad”. Milei se presenta como especialista en el desarrollo económico. De estos encuentros también participaron Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; el embajador en los Estados Unidos, Gerardo Werthein; y Demian Reidel, presidente del Consejo de Asesores del Presidente. En Italia el jefe de estado también se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Al respecto, en el Gobierno se anticipa que – de continuar con las reformas en curso – “el país podría recibir importantes créditos” del organismo. El presidente tiene previsto realizar numerosos viajes internacionales para lograr apoyo a su programa, según afirman en el Gobierno. La agenda presidencial contempla que viaje a España el 21 de junio, donde recibirá el premio del Instituto Juan de Mariana por la defensa de las ideas de la libertad. Hasta donde se sabe, no habrá contactos con la administración del presidente de este país, Pedro Sánchez, con quien mantiene un abierto enfrentamiento. Al día siguiente irá a Alemania donde será galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en honor al economista ganador del Premio Nobel, Frederic von Hayek, y se reunirá - en una visita oficial- con el canciller Olaff Scholz. En tanto, se está definiendo la fecha para el viaje a China donde se reunirá con el líder Xi Jinping. En su paso por Italia, Milei también recibió una invitación del presidente francés Emmanuel Macron para concurrir a París a fines de julio donde tendrán lugar los juegos olímpicos.