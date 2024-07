Central Córdoba empató en un nuevo amistoso con Atlético Tucumán

El Ferro y el Decano terminaron 1-1 en la vecina provincia. En el segundo encuentro el local se impuso por 1-0.

Central Córdoba disputó un nuevo amistoso de preparación visitando esta mañana a Atlético Tucumán.

El primer partido terminaron empatando 1-1. Matías Godoy adelantó al Ferro a los 13 minutos, mientras que Renzo Tesuri selló la igualdad en el minuto 22.

El elenco santiagueño formó con: Luis Ingolotti; Rafael Barrios, Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Gonzalo Trindade; Rodrigo Atencio, Kevin Vázquez, Luis Sánchez; Alexis Segovia, Matías Godoy y Matías Benítez. Luego ingresaron Yonattahan Rak, Elías Cabrera y Lucas Varaldo.

Por su parte, el Decano lo hizo con: Durso; Breitenbruch, De los Santos, Romero, Orihuela; Tesuri, Sánchez, Acosta, Castro; Bajamich y Estigarribia.

En el segundo cotejo Atlético Tucumán se impuso por 1-0 con gol de Francisco Bonfiglio.

El equipo de Lucas González Vélez salió a la cancha con: Lautaro Bursich; Iván Pillud, Sebastián Valdez, Yonatthan Rak, Santiago Laquidaín; Rodrigo Atencio, Franco Aragón, Gonzalo Trindade; Matías Benítez, Lucas Varaldo y Elías Cabrera. Luego ingresaron Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Brian Rojas, Leonardo Marchi, Agustín Díaz, Matías Díaz Cantoni y Lisandro Musso.

Mientras que Atlético Tucumán formó con: Devecchi; Brandan, Flores, Ferrari, Paunero; Castro Ponce, Ortiz, Giani, Pulga Rodríguez; Servetto y Bonfiglio.

Fue el segundo amistoso de preparación del elenco ferroviario, que el sábado había enfrentado a The Storngest en cancha de San Lorenzo.

Tras este amistoso, el plantel de Central Córdoba retomará las prácticas este viernes por la tarde en el estadio Alfredo Terrera, a puertas abiertas desde las 18, en donde se presentará el plantel y la nueva camiseta.

La agenda de Central Córdoba

• Miércoles 17 de julio a las 18 - Central Córdoba vs. Estudiantes (Copa Argentina)

• Domingo 21 de julio a las 17.15 - Central Córdoba vs. Platense (Liga Profesional)

• Jueves 25 de julio a las 21 - Tigre vs. Central Córdoba (Liga Profesional)

• Lunes 29 de julio a las 18.45 - Central Córdoba vs. Vélez (Liga Profesional)

• Lunes 5 de agosto a las 15 - Deportivo Riestra vs. Central Córdoba (Liga Profesional)