Wanda Nara se hizo un llamativo tatuaje que resultó una indirecta para Mauro Icardi y L-Gante

La empresaria grabó un vivo de Instagram y plasmó en su piel una palabra muy significativa para ella en los últimos años.

Wanda Nara tomó por sorpresa a la opinión pública esta semana cuando anunció su separación de Mauro Icardi. Lejos de mostrarse abatida por esta decisión, la empresaria vivió estos últimos días a pleno entre salidas nocturnas, el lanzamiento de su nuevo tema Ibiza y este viernes en la noche, realizó un vivo de Instagram desde su departamento, para mostrarse en medio de una sesión de tatuaje.

En esta transmisión se podía ver a la también modelo mientras el artista trabajaba sobre su muñeca un diseño de lettering. Aunque no se podía ver a detalle que decía, la misma Wanda lo aclaró: ”Hola, soy Wanda Nara y me voy a tatuar una palabra que me quería tatuar hace un montón, se llama ‘Lealtad’”.

El posteo de la morocha generó reacciones de todo tipo entre los internautas que vieron el proceso en vivo. Especialmente, los fans turcos de Wanda fueron los menos compasivos, estremecidos ante la noticia de la actual crisis que atraviesa con el futbolista.

Para muchos, su nuevo tatuaje resultó fue toda una declaración de intenciones, con un evidente palito dirigido a L-Gante y Mauro Icardi, quienes ahora tienen en común cierto vínculo con La China Suárez, tanto en lo personal como en lo profesional.