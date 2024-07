Separado de Wanda, Mauro Icardi publicó fotos en bóxers desde la piscina y recibió jugadas propuestas

Se fotografió en su casa de Estambul no solo en ropa interior sino también con la toalla anudada. “Me disfrazo de Wanda“, le escribió una fan.

Luego de anunciar su separeción de Wanda Nara en las redes sociales, Mauro Icardi se mantiene 100% activo en su perfil de Instagram, donde no deja de subir fotos que despliegan sensualidad y audacia.

En las últimas horas, el futbolista volvió a causar revuelo en la aplicación de fotos tras compartir un carrusel de imágenes con una serie de postales de un photoshoot casero que se hizo al borde de la pileta. ¿El resultado? Recibió piropos y propuestas de todo tipo.

Desde su casa de Estambul, Mauro Icardi arrasó con postales de alto impacto en las que se muestra con el torso desnudo dentro de la pileta de su mansión. En una de las primeras fotos, se lució con un bóxer total black de Calvin Klein.

En otra de las imágenes, se lució de perfil en dentro de la pileta y mostró en primer plano el tatuaje de Wanda que tiene en su brazo izquierdo. Además, adornó su muñeca con un smartwatch con malla naranja.

Desplegando audacia, en otra de las postales, se hizo una selfie en el reflejo de una ventana con tan solo una toalla blanca anudada en la cintura.

Finalmente, coronó el posteo con una foto muy similar, en el mismo rincón del patio, pero luciendo una bermuda de baño negra con ojotas haciendo juego. Las fans no solo lo elogiaron sino que tambien le hicieron llegar sus piropos y propuestas. “Así me gusta, joven, hermoso y talentoso“, “Tengo una amiga soltera, te presento“, “Me disfrazo de Wanda“ y “Decime que te separaste sin decirme que te separaste“, con algunos de los textos que acompañan el carrousel de fotos del ex de Wanda Nara.

