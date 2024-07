Quedaron definidos los octavos de final de la Copa Sudamericana

Boca, Racing, Rosario Central, Lanús y Belgrano son los representantes argentinos que siguen en carrera.

Una vez concluida este jueves la etapa de “repechaje”, con los cruces de 16vos de final, quedó definido el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.

El formato del certamen establece que los primeros de cada zona pasaran directo a octavos de final, mientras que los segundos tuvieron que jugar 16vos contra los terceros de la Copa Libertadores 2024.

El cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana 2024

Rosario Central vs. Fortaleza

Bragantino vs. Corinthians

Athletico Paranaense vs. Belgrano

Huachipato vs. Racing

Libertad vs. Sportivo Ameliano

Boca vs. Cruzeiro

Palestino vs Ind. Medellín

Liga de Quito vs. Lanús

Calendario de la Copa Sudamericana 2024

Los mano a mano de octavos de final arrancarán el 14 de agosto y se extenderán hasta el 21 del mismo mes.

Los cuartos de final serán entre el 18 y el 25 de septiembre, las semifinales se jugarán entre el 23 y 30 de octubre y la final será el 23 de noviembre.