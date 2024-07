Furia habló del apoyo de la gente: “Me dicen Eva Perón o Diego Maradona”

Juliana Scaglione, la popular ex jugadora de Gran Hermano, sorprendió al compararse con dos personajes importantísimos de la Argentina.

Juliana Scaglione, más conocida como Furia de Gran Hermano, sorprendió al compararse con Eva Perón y Diego Maradona. "Me ven como un ídolo", afirmó la ex jugadora del reality de Telefe.

“Me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte. Me dicen Eva Perón o Diego Maradona. No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos y tienen tanto sentimiento por mí, que a veces es tan obsesivo, un amor tan profundo, como si fuera mi propia sangre, que pasa los límites de la pantalla”, remarcó.

Juliana indicó que sus fans son muy diversos. “Los furiosos trabajan de una manera que pareciera como un ejército que está bien entrenado. El fandom, en general, es muy positivo y muy hermoso, tienen lindos códigos y valores, pero también tenemos al obsesivo que quiere ver a Furia y a los que hacen negocios conmigo”, explicó.

La ex GH también aclaró que, pese a la gran cantidad de seguidores, mantiene los pies sobre la tierra. "No se me subió la fama o el ego a la cabeza. Soy una persona muy humilde", enfatizó.

Furia tiene propuestas para hacer teatro, pero también podría sumarse a un reality en España. Lo cierto es que, por el momento, son proyectos y no hay nada oficial. El tiempo dirá cuál es su destino.