El DT de Los Pumas 7s disparó contra la organización de los Juegos Olímpicos 2024

Santiago Gómez Cora denunció los inconvenientes que tuvieron los deportistas argentinos en la cita olímpica.

El entrenador de Los Pumas 7s, que finalizaron séptimos en su participación de los Juegos Olímpicos París 2024, apuntó duramente contra la organización del evento. Santiago Gómez Cora afirmó que hacían "colas de 40 minutos para que" les "den una hamburguesa o lo que servían de carne", "hacía 35 grados y no había aire acondicionado" y que "el edificio argentino no tuvo agua todo un día".

El entrenador argentino explicó, en primer lugar, que no se llevó un buen recuerdo de la capital francesa: "Dejé todo lo que decía París, en ropa, en recuerdos, en cosas que nos habían regalado. No extraño nada de Francia. Hostilidad, estadios, la gente que recibía insultos en la calle, familiares y amigos, la verdad que no me quedo con nada de París".

Por otra parte, criticó la organización de la alimentación de los deportistas y la calidad de los alimentos: "Está de moda esto de que no hay proteínas y que la comida sea vegana o vegetal o no sé qué, y no había proteínas. Hacíamos colas de 40 minutos para que te den una hamburguesa o lo que servían de carne. Esperar 40 minutos es mucho para un deportista de alto rendimiento. Obviamente por eso no entran por ahí muchas figuras a la Villa Olímpica porque pasa esto con la comida".

"Hacía 35 grados y no había aire acondicionado, por el tema de que sea de bajo costo, que no contaminen y la verdad que no podés dormir con 35 grados. Los chicos no durmieron las dos primeras noches. Había unos ventiladores ecológicos que enfriaban menos que nada", agregó.

Además, explicó un hecho insólito que involucró a Las Leonas: "El edificio argentino no tuvo agua todo un día. Te doy más detalles: las chicas de hockey se tuvieron que mudar a otro edificio porque desbordaba el inodoro de caca. Estuvimos todo un día yendo a baños del comedor. La verdad que sorprende que las organizaciones del deporte de alto rendimiento tenga esos estándares”

Finalmente, concluyó: “La verdad es que vi mucha hostilidad. No podés venir de alto rendimiento, acostumbrados a ciertos estándares, y pasar de golpe a dormir en una cama de cartón, hacer colas para comer o que no haya la comida apropiada y no puedas comer proteínas la semana previa a la competencia. Es un montón de ventaja”.

Francia entró a la Villa dos días antes de la competencia

Gómez Cora también apuntó contra Francia, que se quedó con la medalla dorada en rugby: “Tengo que decir que Argentina pierde por Argentina misma, pero también digo que Francia entró a la Villa dos días antes de la competencia. No estaban ahí, estaban en un hotel, en otro lugar. Eso no se debería permitir”.