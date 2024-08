Boca recibe a Barracas Central buscando un nuevo triunfo en el torneo

El Xeneize, con bajas importantes, se presenta en La Bombonera por la Liga Profesional.

Boca Juniors recibirá a Barracas Central este domingo a las 17:30 en La Bombonera, en un partido correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional 2024. El encuentro será transmitido por TNT Sports y contará con Fernando Echenique como árbitro. El Xeneize busca seguir en la senda del triunfo para acercarse a los puestos que otorgan cupos a la Copa Libertadores 2025.

El equipo dirigido por Diego Martínez llega a este encuentro tras vencer 3-0 a Banfield en un partido pendiente de la séptima fecha, donde Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Jabes Saralegui anotaron los goles. Boca acumula 12 puntos en el campeonato y 37 en la tabla anual, quedando a solo dos unidades de los puestos de clasificación a la Libertadores.

Para este partido, Martínez no podrá contar con varias de sus figuras clave. Edinson Cavani, Marcos Rojo y Cristian Lema no fueron convocados para ser preservados físicamente. Además, Pol Fernández estará ausente por suspensión tras acumular su quinta tarjeta amarilla contra Banfield. En su lugar, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Milton Delgado o Jabes Saralegui, y Milton Giménez se perfilan como los reemplazantes en el once titular.

Por otro lado, Barracas Central, dirigido por Alejandro Orfila, intentará mejorar su rendimiento en el torneo, habiendo conseguido solo una victoria en su debut contra Godoy Cruz. Desde entonces, el equipo ha registrado dos empates y cinco derrotas, la última de ellas por 2-0 ante Atlético Tucumán. El Guapo buscará revertir su situación y obtener un resultado positivo en su visita a La Bombonera.