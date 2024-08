La dura confesión de Advíncula que preocupó al mundo Boca

El peruano habló sobre la dificultad que tuvo en el tendón de Aquiles y que lo obligó a sumar pocos minutos en la Copa América.

Si bien hace rato que se había ganado el aplauso y el reconocimiento de la hinchada de Boca, Luis Advíncula escuchó por primera vez una música maravillosa para sus oídos en el 3-0 frente a Banfield, en la séptima fecha de la actual Liga Profesional. "Olé, olé, olé, ole, negro, negro...", tronó La Bombonera cuando fue reemplazado por Lautaro Di Lollo, para rendirle homenaje a uno de los jugadores más regulares que tiene el plantel de Diego Martínez.

Sin embargo, el peruano sintió la necesidad de contar el motivo por el que se vio obligado a perderse algunos partidos o salir durante el segundo tiempo, cuando antes no solía ser tan frecuente esa imagen. "Estuve a punto de romperme", tiró sin tapujos.

Este evento bisagra se remonta al 21 de junio de este año. La Selección de Perú se enfrentaba a su par de Chile en el marco de la primera jornada del Grupo A de la Copa América Estados Unidos 2024. A los 33 minutos del primer acto, el Rayo, con visibles gestos de dolor, se tiró al suelo y pidió ser atendido y posteriormente reemplazado. Tuvo que entrar Marcos López en su lugar, pero la preocupacion se extendió a lo largo del continente porque el tema también afectaba al Xeneize.

Días más tarde, la Federación confirmó que el marcador de punta había sufrido una inflamación en el tendón de Aquiles, pero que no había llegado a cortárselo. En consecuencia, no volvió a jugar en ninguno de los dos compromisos restantes del conjunto peruano, que quedó eliminado en la ronda inicial, y regresó a Boca para realizar una breve recuperación antes de la serie de 16avos de final de la Copa Sudamericana, en la que -finalmente- pudo decir presente.

"La lesión que tengo no es cosa del olvido. Por eso juego un partido y al otro no puedo jugar. Estuve a punto de romperme. No es que no hubiera querido jugar en la Copa América o que fue una simple molestia", confesó a corazón abierto en una entrevista con Andrés Hurtado, y agregó: “Mucho tiempo se habló de que no quería estar en la Selección o que me cuido para venir a Boca. Yo tengo 14 años en la Selección. Me he matado siempre para estar".

El lateral derecho terminó con dificultades físicas el cotejo ante Barracas Central -empate 1-1 en Brandsen 805- pero apunta a aparecer tanto en el duelo del domingo frente a Independiente Rivadavia en Mendoza como en la ida con Cruzeiro de local. En lo que va de la semana nunca se entrenó diferenciado, un detalle que esperanza a los hinchas de Boca y que alimenta su deseo de verlo en el carril habitual.

El cariño de Luis Advíncula con los hinchas de Boca

Por otra parte, el jugador que lleva tres años en el cuadro de la Ribera -con 128 encuentros disputados y cuatro goles convertidos- agradeció a la hinchada por haberlo respaldado al principio de su etapa, cuando le costaba hacer pie, y ahora que es una pieza fundamental. “Al ser un club tan grande también tiene sus idas y vueltas. En un momento no estaba rindiendo como debía rendir, pero igual la gente y el mundo Boca no me mató ni lapidó. Era un jugador normal", desglosó.

Y concluyó: "Aún no me acostumbraba mucho al futbol argentino, que es más de roce, más de choque. Es bonito escuchar esos halagos, pero es muy complicado porque se puede tergiversar para muchas cosas”.