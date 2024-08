Por qué a Boca le cuesta tanto de visitante: los números negativos de Martínez

El Xeneize empató con Independiente Rivadavia en Mendoza sobre la hora pero sufre cuando sale de La Bombonera.

Boca evitó una derrota ante Independiente Rivadavia gracias al gol de Cristian Medina de cabeza sobre la hora para decretar el 1-1 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la décima fecha de la Liga Profesional. Más allá de eso, el azul y oro estiró su racha sin triunfos fuera de La Bombonera y los números preocupan.

En lo que va de la temporada, contando la Copa de la Liga, la Liga y la Sudamericana, el Xeneize jugó 19 encuentros lejos de Brandsen 805 y de los 57 puntos que se pusieron en juego solo sacó 23, es decir, un 40,3 por ciento de efectividad. Cabe remarcar que en ese listado se encuentran dos cruces en campo neutral: ante River (victoria) y Estudiantes de La Plata (derrota) por los cuartos y semis de la Copa de la Liga, respectivamente.

La última victoria del conjunto que dirige Diego Martínez en condición de visitante fue hace 84 días, el 19 de mayo de este año, cuando dio vuelta el resultado y derrotó por 4-2 a Central Córdoba en el Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero, en la segunda jornada del actual certamen.

En este certamen debutó justamente en esa condición frente a Atlético Tucumán y perdió por 1-0. Pese a la excepción ante el Ferroviario, luego tropezó otra vez con Platense y los otros tres fueron empates. Sin dudas, este es un ítem que Boca debe mejorar con urgencia en caso de que quiera ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Es que el próximo jueves Boca recibirá a Cruzeiro por el primer duelo de la llave de octavos de final de la Sudamericana, pero la revancha será la semana siguiente en Belo Horizonte y allí tendrá que definir si avanza de fase o no.

Los resultados de Boca como visitante en 2024

0-0 vs. Platense

2-0 vs. Tigre

1-2 vs. Lanús

1-1 vs. River

0-1 vs. Unión

0-0 vs. Nacional Potosí

3-1 vs. Newell's

0-1 vs. Estudiantes LP

3-2 vs. River (neutral)

2-4 vs. Fortaleza

1-1 vs. Estudiantes LP (neutral)

2-1 vs. Sp. Trinidense

0-1 vs. Atlético Tucumán

4-2 vs. Central Córdoba

0-1 vs. Platense

0-0 vs. Independiente del Valle

2-2 vs. Defensa y Justicia

0-0 vs. Instituto

1-1 vs. Independiente Rivadavia