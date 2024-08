Los mensajes de Advíncula y Merentiel tras la eliminación de Boca en Brasil

Ambos jugadores realizaron posteos este viernes luego de la caída ante Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca sufrió un duro golpe este jueves al caer por penales ante Cruzeiro en Belo Horizonte y quedar eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Miguel Merentiel, uno de los protagonistas de la noche brasileña, malogró el quinto penal de la serie que desató el festejo local.

A tan sólo unas horas de la eliminación, el delantero publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que escribió: “Agradecido a todos los hinchas de Boca por el apoyo”.

Aunque recibió algunas críticas, la mayoría de los comentarios fueron de apoyo.

EL CRUDO MENSAJE DE ADVÍNCULA

El defensor peruano fue otro de los protagonistas de la derrota xeneize, ya que no duró ni un minuto en cancha al ser expulsado por una dura falta.

Al igual que Merentiel, el lateral derecho eligió las redes para expresarse: “"No estoy bien como yo quisiera, pero tampoco estoy mal como otros quisieran. Sigo aquí, de pie dando pelea y puede que me caiga, pero te aseguro que en el suelo, pero te aseguro que en el suelo no me quedo". Acompañado de esta oración, escribió: "Esto sigue gracias a los que están por el apoyo", posteó.

Sin dudas no se trata de una derrota más de Boca, que estaba ilusionado con quedarse con un certamen continental que se le niega desde el año 2007.