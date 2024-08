Casi desnuda: así reaccionaron los seguidores turcos de Wanda Nara tras ver la última foto que publicó

La conductora de Bake Off Famosos lanzó además una provocativa frase sobre el video ue la catapultó a la fama.

En medio de las grabaciones de Bake Off Famosos Argentina (Telefe), Wanda Nara compartió una foto en ropa interior al borde de la censura que generó una catarata de comentarios por parte de sus seguidores turcos, quienes no tuvieron problemas de pelearse entre ellos a causa de Mauro Icardi, que juega en el Galatasaray, e hizo referencia a un escándalo de su pasado.

La conductora es una de las muchas famosas que tomaron la decisión de vender contenido erótico, con la intención de ganar un poco de dinero extra, por lo que la foto no es algo fuera de lo ordinario. En una gran cama, con un edredón de color blanco, la empresaria aparece acostada boca abajo con un sensual conjunto de lencería.

En la imagen, Wanda sostiene una cámara de video en una mano y en el pie de la foto escribió: “Pero si yo sé que te morís de ganas, hagamos un videito como Wanda Nara”. Esta frase no es causal y pertenece a una canción que lleva el nombre de la empresaria y es interpretada por Duki, Neo Pistea y Bizarrap, quienes decidieron recordar el video sexual que se filtró años atrás cuando recién comenzaba su carrera.

Desde sus comienzos la conductora estuvo rodeada de distintos escándalos, pero siempre les restó importancia y lo usó en su beneficio, hasta que, años antes de casarse con Maxi López, salió a la luz un vídeo de su intimidad y comenzó una batalla legal por la distribución de su imagen sin permiso.

Wanda Nara

Wanda se volvió una estrella en Turquía gracias a la gran carrera que está teniendo Icardi, hoy estrella del Galatasaray. Tanta es su popularidad que incluso los fanáticos del jugador de ese país son los primeros en comentar y cuestionar los posteos que realiza la mediática.

Te recomendamos: La inesperada foto del reencuentro de Wanda Nara con Maxi López en medio de su crisis con Mauro Icardi

“A los que les gusta Icardi no les debería agradar esto”, escribió un usuario que sigue a Wanda, desatando una discusión con otros. “A quien quiera le guste, a mí me gusta Icardi y esto también me gustó”, “no me gusta Icardi y la foto me gustó”, “no estás bien”, “cuñada, ya es suficiente”, fueron algunas de las respuestas que tuvo de quienes la siguen en el lejano país, pero que no opacaron los comentarios celebratorios que también recibió de otros fans de Turquía, de Argentina y de todo el mundo.

Wanda Nara fue parte del show de Ca7riel

Desde que lanzó su carrera como cantante, la representante de Icardi no dio shows en vivo, por lo que su participación en el de Ca7riel & Paco Amoroso fue toda una sorpresa. Con una actuación de alto nivel que cerraron con un apasionado beso entre ambos provocó que los mismos fanáticos turcos que la veneran en sus fotos lo amenacen de muerte al cantante.

Por medio de sus redes sociales, el rapero hizo un breve resumen de lo que sucedió esa noche y reveló las amenazas: “¿Qué car... pasó ayer? Recién estaba por subir un dump de fotos y videos, y no me da el cerebro, tengo el IQ de un hámster. Ayer se abrió un agujero en el show, salieron Lali y Wanda… Me levanté con amenazas de muerte de turcos hoy, porque debo ser alguien muy importante. Así que loco, por Dios, después terminamos en un after, como el mejor de los cumpleañitos, intercambiando caramelitos, ¿qué pasó ahí? Una confusión”, comenzó diciendo.

Te recomendamos: Una bad bitch: en pleno show de Ca7riel & Paco Amoroso, Wanda Nara sorprendió con su debut musical

Sin darle mucha importancia se lo tomó con humor y compartió uno de los mensajes que le llegaron: “Te matamos. Somos los mejores fans del mundo y Mauro el mejor jugador de Turquía. Sos un hijo de pu... Pu... madre, ¿besaste a Wanda? Yo creo que querés estar muerto, p... madre”.