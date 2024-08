VIDEO: la frase de Medina sobre su futuro que inquieta al Mundo Boca

El mediocampista fue enganchado en una charla informal con Merentiel durante un video oficial subido por el club a su canal de YouTube. ¿Se va?

Un video publicado en el canal oficial de YouTube de Boca Juniors inquietó a los hinchas xeneizes, a pocas horas del encuentro contra Estudiantes de La Plata por la fecha 12 de la Liga Profesional.

El video, grabado durante el entrenamiento dominical del plantel dirigido por Diego Martínez en Ezeiza, capturó una conversación entre Cristian Medina y Miguel Merentiel, que rápidamente se volvió viral.

En el video, se escucha a Medina, mediocampista que fue parte de la selección argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 y autor del controvertido gol contra Marruecos, comentando a Merentiel: "Si no me voy ahora, no me voy más. Voy a tener que firmar un contrato de por vida". Aunque el tono de la conversación parecía ser informal, la frase de Medina ha levantado especulaciones sobre su futuro en el club. Lo que sorprende es que este fragmento haya superado los filtros del club y se haya publicado, a sabiendas de que podría provocar controversia.

El futuro de Cristian Medina en Boca es incierto y podría resolverse en el actual mercado de pases. Aunque es un jugador clave en el esquema del entrenador y suele ser titular cuando está en condiciones físicas, Medina ha expresado su deseo de ser transferido, buscando un salto al fútbol europeo. Sin embargo, todo depende de las ofertas que lleguen y los destinos que se ofrezcan.

Recientemente, la dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, rechazó una oferta de 11 millones de dólares del Fenerbahçe, de Turquía. Aunque el club turco tiene hasta el 13 de septiembre para insistir, a Medina no le entusiasma la idea de jugar en una liga europea de menor nivel. Fiorentina, de Italia, también ha mostrado interés en el mediocampista, aunque aún no ha realizado una oferta formal. Además, el club italiano sigue de cerca a Nicolás Valentini, otro jugador de Boca que enfrenta su propio dilema contractual.

Cláusula de rescisión de Cristian Medina: ¿cuánto vale?

Con la reciente extensión del mercado de pases hasta el 6 de septiembre, la cláusula de rescisión de Cristian Medina ha aumentado a 20 millones de dólares, en lugar de los 15 millones previamente acordados. Desde Boca, aseguran que solo dejarían ir al jugador por una cifra cercana a esa cantidad, lo que pone en duda la posibilidad de que Fenerbahçe, o cualquier otro club, cumpla con estas exigencias. Sin embargo, no se descarta que el club turco vuelva a la carga por Medina en los próximos días.

La situación de Cristian Medina se mantiene como una de las incógnitas del mercado de pases, mientras los hinchas de Boca esperan que el desenlace no afecte el rendimiento del equipo en los próximos compromisos.