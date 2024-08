Nicole Kidman asegura que no hace grandes producciones por el dinero

La actriz defiende su decisión de participar en blockbusters como "Aquaman" o "Batman Forever".

Es indudable que, cuando van a firmar por un determinado papel, influye la cantidad de ceros que aparezcan en el contrato de un actor. Aunque en el caso de Nicole Kidman, asegura que el dinero no ha tenido nada que ver a la hora de aceptar los distintos blockbusters de su carrera.

Nicole Kidman es una actriz más que consolidada en Hollywood, donde ha dejado su huella con películas tan memorables como 'Moulin Rouge', 'Cold Mountain', 'Eyes Wide Shut' o la celebrada serie 'Big Little Lies', de la que hay ya temporada 3 en marcha.

Nicole Kidman

En una entrevista reciente, Kidman explicó que más de una vez le han echado en cara haber hecho películas como 'Batman Forever', y afirmó que no suele aceptar papeles en blockbusters en función de lo que ponga en el cheque: "Todo el mundo me dice: '¿Por qué haces eso?'. Y yo: 'Porque puedo besar a Batman'. Lo que la gente no entiende es que no se trata del cheque. Muchas de las superproducciones mainstream que he hecho son afortunadamente diferentes".

La actriz sacó a colación también las películas de 'Aquaman' y 'Aquaman y el reino perdido', en las que interpretó a la reina Atlanna. Según cuenta, no era su pasión por los cómics lo que la llevó a aceptar ese papel, sino la posibilidad de trabajar junto al director James Wan: "Tenía muchas ganas de hacer algo de terror con él" (un poco de miedo sí que daba el pulpo tocando la batería).

Desde luego, a Kidman no le han faltado los grandes proyectos en los últimos años, con series tan ambiciosas como 'The undoing', 'Expatriadas' o 'Nine perfect strangers', y películas como 'El hombre del norte' o 'El escándalo'.