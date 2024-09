Favio Cabral habló de su llegada a Central Córdoba y aclaró los rumores sobre una supuesta lesión

El delantero cordobés se sumó al Ferroviario y ya está a disposición de Omar De Felippe para defender los colores del equipo santiagueño.

Central Córdoba fichó al delantero Favio Cabral, proveniente de Mitre, para reforzar el ataque en busca de mantenerse en la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. Una vez concretado el pase, surgió el rumor de una lesión del jugador, sin embargo, él mismo se encargó de aclarar la situación.

“Me encontré con esas noticias. No es así. Si bien en el partido tuve que salir, fue por precaución. Fue un golpe y estoy al 100%. No hay drama. No es así como se dice. Me hice un pequeño corte y ya estoy bien. Entrené hoy por la mañana con el equipo”, contó Cabral, en diálogo con El Clásico por Radio Panorama.

Lo que sucedió en el choque entre Mitre y Güemes en La Isla, es que Favio recibió un golpe en el muslo que le produjo un corte. El mismo recibió tres puntos de sutura, pero ya está recuperado, se entrenó este martes con los jugadores que no viajaron a Mendoza y este miércoles trabajará con el plantel completo bajo las órdenes de Omar De Felippe.

Te recomendamos: Agenda de Central Córdoba: ¿cuándo jugará el Ferroviario ante Instituto y Sarmiento?

Otras frases de Cabral sobre su pase de Mitre a Central Córdoba

• “Fueron unos días intensos y especiales. Se dio rápido la situación. Nos pusimos de acuerdo entre mis representantes y el club, para dar el salto a Primera. Estoy contento por el desafío que se viene por delante”.

• “Lo pensé por la gente. No iba a ser tan cómodo. Pero tengo mucho por crecer y estoy en busca de eso. Estoy agradecido con Mitre por cómo se dio la situación. Ahora estoy a pleno para sumarme a Central Córdoba”.

• “Fue un poco difícil buscar mi lugar. Tuve pasos por el Federal en donde me adapté mucho y ahora con Mitre lo logré, confiaron en mí y lo demostré. Ahora dar este salto me llena de alegría y motivación”.

• “El sueño de llegar a primera estaba siempre, tengo una mentalidad fuerte. Pasé por situaciones difíciles, pero no bajé los brazos y se dio rápido”.

• “Cuando llegué a Mitre sabía que estaban en una situación no tan buena. Me adapté rápido y ahora el equipo pelea por entrar al Reducido. Ahora con Central Córdoba me pasa lo mismo, pero es una gran oportunidad para demostrar lo que puedo dar”.

• “Cuesta mucho la B Nacional. Es la categoría más dura que hay, es más físico y con más roce. Pero en mi paso con Talleres se cómo es el ritmo de primera, así que creo que me puedo adaptar rápido y aportarle al equipo”.

• “Vi el partido. Se sumó un punto valioso. El equipo mostró carácter. Hay material. Mañana ya hablaré personalmente con el técnico para sumarme de lleno”.

• “Estoy tranquilo. Entiendo al hincha de Mitre porque es su clásico. Al club le tengo que agradecer por la oportunidad que me dio. Ahora la gente de Central Córdoba me hace llegar mensajes de apoyo para poder darle lo mejor al equipo”.

• “Tengo un desafío importante por delante para demostrar lo que puedo dar. Se que puedo ayudar al equipo para salir de esta situación”.