EN VIVO: comenzó en Diputados la sesión especial para debatir el veto de Milei a la ley de Reforma Jubilatoria

El oficialismo, con aliados de Pro y la UCR, cree tener el apoyo para sostener la medida presidencial. Hay 131 legisladores en el recinto.

Con la presencia del oficialismo y aliados, la Cámara de Diputados arrancó hoy con 131 legisladores presentes la sesión especial en la que un abanico de bloques de la oposición intentará insistir, con los dos tercios de los votos, en la ley jubilatoria vetada por el presidente Javier Milei. El oficialismo, en alianza con el bloque Pro, un mosaico de bloques aliados y media docena de diputados radicales, confía en que logrará resistir la ofensiva opositora.

La sesión se desarrolla en un clima de tensión, dentro y afuera del recinto –donde se desarrolla una manifestación convocada por agrupaciones kirchneristas y de izquierda-, oficialistas y opositores pulsean los votos hasta último momento. El quorum se alcanzó con la presencia de un amplio abanico de bloques, incluido el oficialismo y sus aliados, lo que explica que la sesión haya arrancado sin dificultades.

El debate arrancó con la jura de Nancy Ballejos, diputada que reemplazará al diputado Pedro Galimberti, nombrado por el Poder Ejecutivo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), que terminó aceptando ahora. Se trata de un cargo en un ente binacional para el que lo propuso el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio. Con esta baja, el radicalismo quedará reducido a 33 miembros, ya que la flamante diputada integrará el bloque de Pro.

“¡Hicieron renunciar a un diputado para ganar un voto más para el oficialismo!”, despotricó Cristian Castillo, de la izquierda.

Acto seguido, la diputada de Pro, Silvana Giuidici, solicitó que se vote sin dar lugar al debate; la moción fue rechazada por el diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal, como su par Germán Martínez, de Unión por la Patria.

“Todos coincidimos en tratar de acortar el tiempo de debate, pero el tema es muy importante y trascendente para un amplio sector de la sociedad, que son los jubilados. No estamos de acuerdo”, sostuvo.

“Todos coincidimos en tratar de acortar el tiempo de debate, pero el tema es muy importante y trascendente para un amplio sector de la sociedad, que son los jubilados. No estamos de acuerdo”, sostuvo.

Ante el riesgo cierto de no conseguir los dos tercios de los votos para insistir en la norma, los opositores evaluaron hasta última hora distintas alternativas para evitar una derrota en manos del oficialismo y sus aliados. En el seno de los bloques dialoguistas, en el radicalismo no descartan solicitar una insistencia parcial con el veto: para ello propondrían que, en lugar de votar “in totum” por la insistencia de la ley, se lo haga artículo por artículo. Esta alternativa les permitiría sumar votos para, al menos, salvar el veto la recomposición del 8,1% de los haberes por la inflación de enero pasado, no reconocida por el Gobierno.

Uno de los artículos más resistidos por el Gobierno es el que propone un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). También el que prevé la cancelación de deudas que mantiene la Anses con las cajas previsionales no transferidas.