Pol Fernández confirmó que se va de Boca y desmintió un pre-acuerdo con otro club

El volante sacó un extenso descargo para aclarar su situación en medio de "varias versiones que están circulando".

En medio de los rumores sobre un supuesto preacuerdo con Fortaleza y tras las declaraciones de Mauricio Serna que sembraron dudas sobre su continuidad, Guillermo “Pol” Fernández rompió el silencio y publicó un comunicado en sus redes sociales.

El volante de 32 años desmintió haber firmado con otro club, pero confirmó que no renovará su contrato con Boca Juniors, que vence el 31 de diciembre.

A pesar de las reiteradas ofertas del Consejo de Fútbol y la insistencia de Juan Román Riquelme para que continúe en el club más allá de 2024, Fernández dejó en claro que su decisión de no renovar fue tomada en mayo de este año. “Le informé al Consejo de Fútbol que no iba a renovar mi contrato”, expresó en su mensaje. Además, añadió que en agosto reiteró su postura y adelantó que su futuro posiblemente esté en Brasil: “Cuando decida dónde, el club será notificado”, aclaró.

El comunicado de Pol Fernández, publicado en su cuenta oficial de Instagram, surgió como respuesta a las versiones que circulaban en los medios. “Quiero manifestar que mi compromiso con Boca sigue intacto hasta el 31/12 que es cuando finaliza mi contrato. Esta decisión la volví a comunicar en agosto y también informé que posiblemente mi destino sería fuera del país, puntualmente Brasil”, explicó el mediocampista, quien agradeció al club y remarcó su transparencia en el manejo de su situación contractual.

El futuro de Pol Fernández: Brasil en el horizonte

Aunque su futuro aún no está definido, todo indica que el próximo destino de Fernández podría ser Fortaleza, equipo brasileño comandado por el argentino Juan Pablo Vojvoda. En el último mercado de pases, el volante surgido en las inferiores del Xeneize también fue sondeado por San Pablo, dirigido por Luis Zubeldía, aunque finalmente no hubo acuerdo. A pesar de los rumores, el propio Pol enfatizó que no tiene nada firmado con ningún club por el momento.

“Boca es mi casa y siempre lo será”, afirmó el jugador en su mensaje, destacando su gratitud y el respeto hacia la institución que lo vio nacer futbolísticamente. Ahora, con su salida confirmada para fin de año, el mediocampista se enfoca en finalizar su ciclo en Boca de la mejor manera, mientras los hinchas esperan verlo brillar en sus últimos partidos con la camiseta azul y oro.