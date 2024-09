Pedro Delgado: “Es muy lindo que Los Pumas jueguen en Santiago”

El jugador de Old Lions, convocado al seleccionado nacional, palpitó el partido del próximo sábado 21 ante los Springboks que se disputará en nuestra provincia por el Rugby Championship.

Los Pumas recibirán el próximo sábado 21 a Sudáfrica en el marco de la quinta fecha del Rugby Championship. El encuentro se disputará desde las 18 en el Estadio Único “Madre de Ciudades”.

El seleccionado argentino contará para este duelo con el santiagueño Pedro Delgado, quien integra la lista de convocados que dio a conocer Felipe Contepomi.

El jugador de Old Lions dialogó con el programa “Buen día Santiago” de Radio Panorama y expresó sus sensaciones.

“Muy contento, disfrutando mucho de todo lo que me está pasando y me toca vivir, que es el sueño de muchos jugadores de rugby. Uno siempre sueña con esto, lo esperaba, pero no tan rápido, estoy preparado y contento”, arrancó diciendo el jugador de Old Lions.

Luego, “Sopa” expresó lo importante que fue su consagración con los Dogos cordobeses, “eso fue fundamental, como así también el apoyo de mi club, logrando ser el primer equipo que no es de Tucumán en ganar el Regional”.

El jugador santiagueño también detalló el momento en el que recibió la noticia de la convocatoria a Los Pumas, “yo estaba preparándome para jugar de Argentina XV el 1 de septiembre en Buenos Aires y una semana antes recibí el llamado de Felipe (Contepomi) preguntándome si estaba disponible para sumarme al equipo. Fue algo muy lindo recibir ese llamado. Es un grupo excelente de jugadores, me hicieron parte muy rápido y eso me ayudó mucho. Es algo que no me imaginaba”, agregó.

Por último sostuvo, “es muy lindo que Los Pumas jueguen en Santiago nuevamente y por los puntos ante los bicampeones mundiales. Me pone feliz eso y espero que la gente lo pueda disfrutar mucho”.