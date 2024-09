El FMI desplazó de la supervisión de la Argentina a un funcionario cuestionado por Milei

El Fondo removió al director del Hemisferio Occidental Rodrigo Valdés de las negociaciones con la Argentina para supervisar al programa con la Argentina. Su lugar lo ocupará Luis Cubeddu.

El directorio del FMI decidió remover al director del Hemisferio Occidental Rodrigo Valdés de las negociaciones con la Argentina. El directivo fue acusado por el presidente, Javier Milei de no querer "el bien para Argentina”. Lo reemplazará Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja. “Para apoyar de la mejor manera el compromiso constructivo con las autoridades argentinas, el director del Departamento de la Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés, ha delegado completamente las negociaciones del programa a Luis Cubeddu, el subdirector del Departamento de la Hemisferio Occidental y Ashvin Ahuja, Jefe de la Misión para Argentina, cuyo trabajo está siendo supervisado por las autoridades del Fondo” anunció Julie Kozack, directora de Comunicaciones del Fondo Monetario Internacional en el marco de una conferencia ofrecida este jueves en Washington. De esta manera, las duras críticas formuladas por el presidente Javier Milei contra Valdés – lo acusó de tener “mala intención para con Argentina”- tuvieron eco en el organismo multilateral. Cabe recordar que, en declaraciones radiales, el primer mandatario sostuvo a fines de julio: “Estoy convencido de que esa persona (Valdés) no quiere el bien para Argentina”, y lo acusó de seguir una agenda política contraria a la del líder libertario. El jefe de Estado indicó que este funcionario “era absolutamente contemplativo” con el gobierno de Alberto Fernández y en cambio “todos los días está poniendo peros” a su administración que es “un ejemplo de esfuerzo fiscal nunca visto en la historia de la humanidad”. A pesar de las críticas de Milei, en su momento Valdés fue respaldado por el directorio del Fondo y por la directora gerente Kristalina Georgieva. No obstante, el FMI no pudo ignorar las severas acusaciones del primer mandatario y optó – en una decisión insólita – desplazar al máximo responsable de la región del trato con la Argentina, que es el mayor deudor del organismo. De esta forma, Valdés queda a cargo de todo el hemisferio americano, menos la Argentina.